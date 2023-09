A miniszter ellátogatott a Weizmann Intézetbe, amely a Magyar Kutatási Hálózat partnerintézménye. A Weizmann Intézetnek - amely "az egyik legsikeresebb kutatóintézeti hálózat a világon" – már most is vannak kapcsolatai különböző magyar kutatóműhelyekkel, ezek bővítéséről tárgyaltak - közölte Csák János. Megjegyezte: a találkozón jelen volt Gulyás Balázs professzor, a Magyar Kutatási Hálózat vezetője is.

Csák János tájékoztatása szerint ezt követően Jeruzsálemben a Ferences Kusztódia vezetőivel arról beszélgettek, hogy a magyar kormány tevékenysége a Közel-Keleten, illetve az egész világon a bajban lévő keresztény közösségek megsegítésére miként lehetne célzottabb, még hatékonyabb.

Nagyon megható volt, hogy bárhol, ahol a keresztény közösségek vezetőivel találkoztam, hálájukat fejezték ki azért, amit a magyar kormány tesz a bajban lévő közösségekért a Közel-Keleten, illetve Afrikában

– mondta a miniszter.