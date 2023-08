Tucker Carlson nemrég posztolta budapesti beszédét, amely már több milliós megtekintésnél tart None of our leaders are punished for lying. Instead, regular people are punished for telling the truth. That was part of our conversation with Hungarian leader Balázs Orbán. It happened immediately after our speech in Budapest. Watch. pic.twitter.com/HpWDBJFS6W — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 28, 2023 „Egyik vezetőnket sem büntetik meg hazugságért, viszont a rendes embereket megbüntetik, ha igazat mondanak. Erről is szólt beszélgetésünk Orbán Balázzsal” – írta bejegyzésében a véleményvezér.