A 245 üres lapból álló, de hatoldalas irodalomjegyzékkel rendelkező könyvről a Magyar Nemzet az Alapjogokért központ főigazgatóját, Szánthó Miklóst kérdezte.

– Miért jelentős, hogy a legújabb kori liberalizmusról szóló könyv „magyarul” is megjelent?

– Egy-két évtizeddel ezelőtt a kommunista hagyományoktól látszólag megtisztított baloldali politika kvintesszenciája a viszonylagosság és az "ÉN" középpontba állítása, ami társadalmi nihilhez, teljes kiüresedéshez vezet - a könyv üres lapjai ennek nyers, de szerintem hatásos megjelenítése. Igen, ez talán az első, a liberalizmus szellemi igényességéhez mérhető tudományossággal elkészített nemzetközi, és most magyarra fordított mű. Nem hiába írt ajánlást hozzá Donald Trump, de Kocsis Máté vagy Bayer Zsolt is: valóban megdöbbentő részletességgel tartalmazza Biden, Soros, Gyurcsány vagy Karácsony Gergely egyetemes politikatörténet legkiválóbb lapjaira kívánkozó gondolatait is.