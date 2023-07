Hozzátette: mindezt olyan időkben, amikor a párbeszédet sok esetben a párhuzamos politikai dialógusok váltják fel, és amikor úgy látszik, hogy a pártérdek felülírja a nemzeti érdeket. Olyan időkben, amikor a magyar kártya még mindig adu ász lehet, és „a törzsi ösztönök felkorbácsolásával” zárójelbe lehet tenni minden hasznos és értékes politikát.

Ebben a helyzetben azt üzenik, hogy a béke idejében hisznek. Kitért arra, hogy az együttműködésre, az összefogásra helyezik a hangsúlyt, és Tusványos jó alkalom arra, hogy emellett hitet tegyenek.

Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere kiemelte: a mostani az egyik legszebben és legjobban megszervezett alkalom. Idén első alkalommal a város társszervezőként vesz részt a programok megvalósításában – mondta.

Kitért arra is, hogy közel 20 millió euró értékű pályázatot nyertek el, az engedélyeztetés és kivitelezés folyamata most zajlik, jövőre reményei szerint már ezek eredményeit is be tudják mutatni.

A megnyitón áldást mondott Bakcsy Gábor, Tusnádfürdő református lelkipásztora, Biró Attila, a Tusnádfürdői Leányegyházközség unitárius lelkésze és T. Kalányos Ottó római katolikus segédlelkész, az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációért felelős lelkipásztora Csíkszentkirályról.

A megnyitón megemlékeztek Répás Zsuzsannáról, aki 2010–14 között a nemzetpolitikai államtitkárság vezetője volt, és súlyos betegség után idén hunyt el.

„A béke ideje” mottóval megszervezett 32. Tusványoson hét végéig mintegy ötszáz közéleti és kulturális rendezvény várja az érdeklődőket.