Az is érdekes, hogy éppen Verhofstadt vádaskodik Ukrajna hátba szúrásával, miközben egy olyan szállítmányozó cégnek ült az igazgatótanácsában – évi 60 ezer euróért, vagyis 24 millió forintért – amely a legnagyobb orosz céggel, a Gazprommal is szerződött – ami történetesen közvetlenül is hozzákapcsolja Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz. Ráadásul ezt a szerződést a cég akkortájt kötötte, amikor Oroszország éppen annektálta a Krím félszigetet.