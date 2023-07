Cikkünk a videó alatt folyamatosan frissül!

Tőkés László: A párbeszédnek és az összefogásnak nincsen alternatívája

Tőkés László arról is beszélt, hogy sajnálatos, hogy a román-magyar párbeszéd idén sem jelent meg a tusványosi napirenden. Úgy látja, elengedhetetlenül fontos, hogy a román és magyar érdekek mentén előbb-utóbb megvalósuljon a stratégiai partnerség, de ez nem lehet az erdélyi magyarok helyzetének javítása nélkül és az autonómia biztosítása nélkül. Ma totális passzivítást mutat Brüsszel a kisebbségi jogok iránt, ami a nemzetközi helyzetnek is köszönhető - tette hozzá. Tőkés szerint a magyar-magyar párbeszéd is rendkívül fontos lenne az erdélyi magyarság körében.

A párbeszédnek és az összefogásnak nincsen alternatívája. Tőkés László beszédében felajánlotta a közvetítő szerepet a különféle erdélyi magyar szervezetek között.

Nem akarunk Európa migránsai lenni, és nem szabad áltatni sem másokat, sem magunkat. El kell jönnie a cselekvés idejének

– mondta a püspök.

Teljesen egyértelmű, hogy nem szabad belesodródni az ukrajnai háborúba, mert a kárpátaljai magyarság megmaradása forog kockán. Tőkés László szerint idővel el fog jönni a tárgyalás ideje, és akkor adott esetben terítékre kerülhet a határon túli magyarság autonómia-igénye is.



„A béke ideje”

Tőkés László református püspök arról beszélt, hogy a mostani tábor a béke idejéről szólt. Az ukrajnai háborúra csak diplomáciai megoldás van - tette hozzá. Tőkés felidézte, hogy Orbán Viktor tavalyi beszédét elítélte a romániai diszkrimináció ellenes tanács, miközben a román politikusok nacionalista és magyarellenes kijelentései ellen nem szólalnak fel.



Németh Zsolt: Ez a legfontosabb nemzetpolitikai műhely

Németh Zsolt arról beszélt, hogy Tusványos a magyar nemzetpolitika legfontosabb műhelye.



Megérkezett Orbán Viktor a színpadra

Megérkezett a színpadra Orbán Viktor kormányfő, Tőkés László református püspök, és Németh Zsolt, a külügyi bizottság vezetője.



Orbán Viktor Facebookon tett közzé bejegyzést, amelyben jelzi, hamarosan kezdi a beszédet.



Orbán Viktor Tusnádfürdőn elmondott beszéde iránytűként is szolgálhat majd a következő időszakra vonatkozóan.