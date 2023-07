"Olyan világos, mint a nap, hogy ezekre a kérdésekre nincs válasz, de ez senkit nem érdekel. Viszont akkor fel kell tenni a kérdést, hogy valójában miről szól az egész" - fogalmazott Kövér László. Hozzáfűzte: "ha nem az EU szétverése maga a cél - amit nem tartok kizártnak - akkor minimum az EU mérhetetlen végletes meggyengítése és káoszba döntése a cél."

A házelnök az Ukrajnában zajló konfliktus kapcsán beszélt az onnan zajló elvándorlásról is, megállapítva: Ukrajnát demográfiai katasztrófa fenyegeti, hiszen eddig legalább 10 millióan menekültek el. Egy Svédországban készült felmérés eredményeire hivatkozva rámutatott: az elmenekült ukránok 70 százaléka nem akar visszatérni országába, s ezek az emberek, akiknek jelentős része, az Afrikából és arab országokból érkezőkkel szemben jól képzett és talál majd munkát. "Ezek az emberek nettó demográfiai nyereség lesznek egy elaggott, gyermektelen, önző kannibál társadalom számára" - fogalmazott Kövér László. Kijelentette: "az erőforrások, a fizikai és az emberi erőforrások kiszivattyúzásának rendszere működik keletről Európán keresztül a tengeren túlra."

Az Országgyűlés elnöke egy, az aktuális kihívásokra adható válaszokat tudakoló kérdésre azt mondta: egy bomlási folyamatnak vagyunk tanúi a világban, a tekintély és a kultúra teljes lerombolásához vezető folyamatoknak, amelyeknek végső célja az emberi identitás lebontása. Hozzátette: ezért ma az értékek átmentése a feladat, az, hogy egy, "a normalitás jegyeit magán viselő állapotot kell átmenteni." Megjegyezte: vannak helyek, ahol a fennálló állapotokból már nincs visszaút, de nálunk még van.

A fórumon részt vett Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára is, aki a nemzetpolitikai megközelítésből adott körképet az utóbbi időszak Kárpát-medencei eseményeiről. Elmondta: a nemzetpolitika eddigi sikereit közösen, a célokat is közösen megfogalmazva lehetett elérni, most pedig ezeket az eredményeket is szem elé véve kell egy pozitív jövőképet tárni a magyarság és a fiatalok elé.

A nemzetpolitika nehézségeiről szólva példaként említette Kárpátalját az ukrajnai konfliktus vonzatában és az ott élő magyarokat, akik közül most több tízezernek más országban kell élnie. Rávilágított: Magyarország eddig mintegy másfélmillió, Ukrajnából menekült embernek segített, mégis ha azt mondják egy európai fórumon, hogy vissza kellene adni a kárpátaljai magyaroktól elvett jogokat, azonnal oroszbarátnak, "Putyin-bérencnek" titulálják őket.

"A 150 ezer kárpátaljai magyarnak nem feladata, hogy segítsen abban, hogy melyik szláv ország nyerje meg ezt a háborút" - hangsúlyozta Potápi Árpád János.