CV90 tankokról írt alá megállapodást Ukrajna

Ukrajna, Csehország és Szlovákia védelmi miniszterei együttműködési megállapodást írtak alá a svéd páncélozott járművek beszerzéséről és karbantartásáról – közölte Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter.

Magyarország segít

Magyarország területére 2023. június 16-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 7618 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5378 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 84 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes.

Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

A rendőrök továbbra is segítik a háború elől menekülőket – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

Hírszerző és az ukrajnai menekülteket segítők is szerepelnek a brit uralkodó születésnapi kitüntetési listáján

A brit külső hírszerzés vezetője, a világ egyik leghíresebb túszmentője – aki maga is túszejtők fogságába esett –, valamint ukrajnai menekülteket segítő aktivisták szerepelnek a brit uralkodó szombaton ismertetett születésnapi kitüntetési listáján. III. Károly király trónra lépése óta most először részesítette "hivatalos" születésnapja alkalmából elismerésben és a velük járó címekben az erre érdemesnek talált jelölteket.

A szombat hajnalban ismertetett, 1171 nevet tartalmazó születésnapi kitüntetési névsor egyik legelőkelőbb helyén Terry Waite áll, akinek a király a Szent Mihály és Szent György nevét viselő katonai lovagrend - Order of St Michael and St George - lovagi címmel és a Sir előnév viselésének jogával járó parancsnoki tisztségét adományozta.

A 84 éves Sir Terry 1987-ben, Canterbury akkori érseke, Robert Runcie követeként utazott Libanonba, hogy megpróbálja elérni több brit túsz kiszabadulását, ám a Hezbollah radikális síita mozgalom őt is túszul ejtette és 1763 napig fogva tartotta.

A kitüntetést a világszerte túszként fogva tartott emberek megsegítéséért végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként adományozta a brit uralkodó.

Hasonló kitüntetésben részesült Richard Moore, a brit külső hírszerzés (MI6) vezetője.

Az indoklás szerint Sir Richard azért a munkájáért részesült a magas elismerésben, amelyet a brit nemzetbiztonság erősítéséért végzett az ukrajnai háború - a második világháború óta európai földön kirobbant első nagy fegyveres konfliktus - kezdete óta.

A kitüntetett hírességek közül Anna Wintour, a Vogue nemzetközi divatmagazin főszerkesztője - aki 2016 óta a Dame előnév viselésére jogosult a lovagi rang női megfelelőjének birtokosaként - a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagja lett.

A kitüntetettek többsége - 52 százalékuk - a helyi közösségéért végzett munkájáért kapott elismerést a királytól.