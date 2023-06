A kormányfő kifejtette: a Türkmenisztán és Magyarország közötti kapcsolatok kiszámíthatók, megbízhatók és a kölcsönös tiszteleten alapulnak.

Ennek megfelelően jó szándékkal érkeztünk ide" és azzal a tervvel, hogy "kiszélesítjük és elmélyítjük a két ország közötti együttműködést

– fogalmazott.

Kiemelte: a látogatás ideje nagyon nehéz nemzetközi helyzetben történt, össze van zavarodva a nemzetközi politikai élet. Már a pandémia is felforgatta a nemzetközi viszonyokat, de az ukrán-orosz háború ezt még tovább bonyolította – mondta.

Hangsúlyozta:

most egy olyan országban lehet, amely Magyarországhoz hasonlóan békepárti, és amely erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ez a konfliktus minél hamarabb rendeződjön, és visszatérjen a béke a nemzetközi diplomáciába.

Orbán Viktor kitért rá: a mostani helyzet felforgatta a hagyományos gazdasági kapcsolatokat is, és az is lehet, hogy még egy új világgazdasági korszakot is megnyit. Ezek a változások pedig "a mi nézőpontunkból, az európai nézőpontból felértékelték a közép-ázsiai térség szerepét" - jelentette ki.

Azt mondta, a klasszikus, kelet-nyugati szállítási és ellátási útvonalak megszakadtak, ezért "új útvonalakat és új partnereket kell keresnünk".

A mostani helyzet felértékeli az egész közép-ázsiai térséget, és jó esély van arra, hogy ez a térség legyen a híd Kelet és Nyugat között

– emelte ki.

Hangsúlyozta: "szükségünk van arra, hogy Közép-Ázsiából energia érkezzen Európába", és ehhez új forrásokra, új útvonalakra, új infrastruktúrára van szükség. Európának és Magyarországnak Türkmenisztán "nagyszerű partnere" lehet ebben - mondta. Hozzátette:

a mi energiaellátásunk diverzifikálásához önök jelentősen hozzá tudnak járulni.

A miniszterelnök kifejtette: ez nem lesz egyszerű, mert bonyolult infrastrukturális és szállítási kérdéseket kell megoldani, amelyek kívül esnek a két ország hatáskörén.

Érdekeltek vagyunk ezért a Kaszpi-tenger körüli nyitott kérdések mihamarabbi rendezésében

– jelentette ki.