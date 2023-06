Megszűnhet a Jobbik?

Ha a Jobbik elbukik, azaz nem lesz sikeres az EP-választásokon, rövid időn belül megszűnik, akkor is, ha néhány kisebb településen sikeres tud lenni. Erre jelenleg nagyon kevés esély van, hisz az országos hálózata eltűnt – mondta az elemző, aki szerint a konzervatív címke felvétele, valamint az önálló indulás is csupán kommunikációs trükk a párt részéről.

Nagy Ervin úgy véli, Gyöngyösi Márton esetében ez hatványozottan igaz, hisz neki egzisztenciálisan is van mitől félni:

ha elbuknak az EP-választásokon, akkor az ő politikai pályafutása is véget ér. Az elmúlt hónapokban a Kutyapártot egyébként 9 százalék környékére is mérték a kutatók. Az elemző erre reagálva elmondta: az MKKP egyértelműen az ellenzék kárára erősödött. Kiemelte: a viccpártok mindig egy válságos helyzeten tudnak felemelkedni, most a baloldal krízise ad nekik lehetőséget.

Az önös érdekek és az egyéni egzisztenciák szétfeszítik a baloldalt. Ha Gyurcsányék maguk alá tudják gyűrni a kis baloldali pártokat, akkor a legnagyobb sikerüket tudják jövőre elérni, hisz a többiek kiesésével nőhet az EP-képviselőiknek a száma, ahogy egyes településeken is dominanciát tudnak majd kialakítani

– összegezte Nagy Ervin.