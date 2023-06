A jövőre nézve két nagy kihívással szembesül az amerikai magyarság - fejtette ki Lauer Rice Andrea. Az egyik a fiatal generáció bevonása a diaszpóra életébe, amiben a két legfontosabb szervezet a Külföldi Magyar Cserkészszövetség és a hétvégi magyar iskolák hálózata. A második kihívásként említette, hogy azokat is minél jobban be tudják vonni a magyar közösségek életébe, akik nem beszélnek magyarul. Rámutatott, hogy az 1,4 millió magát magyarnak, vagy magyar származásúnak tartó amerikai közül mintegy 1 millióan nem beszélik a nyelvet, jellemzően második, harmadik, negyedik generáció óta az Egyesült Államokban élőkről van szó. Ugyanakkor ők is tisztában vannak gyökereikkel, ezért fontos, hogy a magyar örökséget nekik is át tudják adni a diaszpóra szervezetein keresztül - mondta az Amerikai Magyar Koalíció elnöke a közmédiának adott interjúban.