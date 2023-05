Felhívta a figyelmet arra, hogy ha Magyarország elkezdene fegyvereket szállítani, azt fizikailag nem tudná másképp, csak Kárpátalján keresztül, ahol magyarok élnek, és ez közvetlenül is fenyegetné az életüket.

Hollik István jelezte: a kormány békepárti álláspontja arra is rámutat, hogy nemcsak Magyarország békéjét és biztonságát garantálnák, hanem azt is szeretnék, hogy a szomszédban tartó háború is minél hamarabb véget érjen. A baloldal azonban nemcsak nem akar véget vetni a háborúnak, hanem még bele is sodorná Magyarországot – fűzte hozzá.