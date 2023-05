Vidám gyermeknapi programok országszerte

Az idei gyermeknap környékén számos vidám gyermekprogramot szerveznek majd az Ökumenikus Segélyszervezet intézményei országszerte. Az alkalmakon nem csak a bentlakók, hanem a központok látókörében élő rászoruló családok gyermekei is részt vehetnek. A közösségi programok között olyan különleges rendezvények is lesznek, mint például egy budapesti élménynap a segélyszervezet vidéki központjaiból érkező gyermekek számára. A gyermekprogramok mellett idén is több figyelemfelhívó akciót tervez a segélyszervezet, hogy minél több adományozó csatlakozzon a gyermekekért indított összefogáshoz.