A kabinet tagjai fel vannak háborodva Zelenszkij szavai miatt – írja az egyik magyar kormánytagra hivatkozva az Index. A politikus azt is elmondta a hírportálnak, hogy a Barátság kőolajvezeték stratégiai fontosságú a magyar gazdaság szempontjából, amelynek kiesése súlyos problémát okozna hazánknak. Kiemelte azt is, hogy a Barátság kőolajvezeték felrobbantásának lehetőségére vonatkozó kijelentés miatt a magyar kormány blokkolja az Ukrajnának szánt európai békekeret felhasználását.

Az Index forrása hozzátette, az ukrán elnök által tett kijelentés súlyosságát csak tovább tetézi az, hogy az OTP ukrán szankciós listára került, amit magyarellenes lépésnek tartanak.

Ahogy arról portálunk is beszámolt, a The Washington Post amerikai titkosszolgálati lehallgatási jegyzőkönyvekre hivatkozva megírta, hogy Volodimir Zelenszkij egy február közepi megbeszélésen azt javasolta, hogy robbantsák fel az általa oroszpártinak tarott Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezetéket, így mérve csapást a magyar iparra.