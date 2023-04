Használati útmutató létrához – ilyenekből is találni néhányat az erdőben. És bár elsőre furcsának tűnik, miért kell egy létrához használati utasítás, a leírás és a képek alapján az derült ki, hogy a migránsok nem klasszikus létrákkal próbálják átmászni a magyar határkerítést. A török Cagsan Technics cég által gyártott létrához angol, török és német leírás is tartozik. Nagy teherbírású, több szögben is állítható, és akár kisebb hídként is használható (például egy kerítés átmászásához). A cég létrái egyébként Szerbiában is kaphatók.

Megfigyelőpontként működő, rögtönzött tákolmányokból is látni néhányat. Ezek a határkerítéstől mindössze 10-15 méterre állnak, a takarásként szolgáló, korábbi nádtető mögé pokrócot vagy nejlont terítettek, hogy aztán oda bújva lessék, mikor érdemes próbálkozni a kerítésnél.

Hogy a széthagyott holmik migránsoktól származnak, egyértelmű. Egyrészt kicsit sem életszerű, hogy helyi túrázók hagyjanak szét levetett fehérneműt, létrakezelési útmutatót, hálózsákot vagy több levélnyi epilepszia-gyógyszert. Másrészt a szemét között a V4NA újságírója talált török nyelvű regényeket, isztambuli tömegközlekedési kártyát és szerbiai befogadóközpont által kiadott ideiglenes azonosító igazolványt is. Utóbbi bizonyos Bilel Lemles nevére szól, aki 1999-ben született Algériában. A férfi számára a bolgár határ közelében lévő Pirot befogadóközpontjában állította ki dokumentumot a szerbiai Menekültügyi Főbiztosság, és melyet Bilel Lemles, amennyiben egyáltalán ez a valódi neve, inkább eldobott az erdőszélen, mielőtt megindult volna a kerítést ostromolni.

Bőven találni üres vizes palackokat is az erdőben

A környéken lakóházat nem igen találni, csak hétvégi házak és a közeli gyümölcsösökhöz tartozó kisebb épületek állnak itt. Ezek üresnek és elhagyatottnak tűntek. Az erdőbe vezető út alsóbb szakaszán azonban, mely közelebb esik a városhoz, már laknak emberek.

Ők évek óta élnek rettegésben. Azt mondják, rendszeresen látnak a környéken migránsbandákat. A korábban gyalogszerrel közlekedők most inkább taxikba ülve érkeznek a helyszínre, jellemzően estefelé. Amíg erre várnak, általában Szabadka központjában intézik ügyeiket, bevásárolnak, telefont szereznek, pénzt vesznek fel. Aztán reggel gyakran újra felbukkannak a városban, a sikertelen akció után ugyanis újra kell tölteni készleteiket.