Gulyás Márton március 21-én jelentette be, hogy többhetes ösztöndíjas képzésen vesz részt Amerikában. A Partizán csatorna műsorvezetője nem is titkolta, hogy az ösztöndíjat az amerikai kormánytól kapta. Gulyás a kinti élményeiről egy hírlevelet is indított Amerikai Anzix néven. A legutóbbi, április 11-i beszámolójában elárulta, hogy „a program, amin részt veszek Edward R. Murrow amerikai rádiós és televíziós újságíróról kapta a nevét” – írja az Origo.

Az Edward R. Murrow programot az Egyesült Államok külügyminisztériuma hirdeti meg évente, és azon több mint száz újságíró vesz részt szerte a világból, hogy megismerhessék az amerikai újságírói praktikákat.

A program az amerikai külügy mellett a Poynter Institute for Media Studies és több vezető amerikai újságíróiskola együttműködésében valósul meg. Az Origo szerint az amerikai külügyminisztérium honlapján található programismertető világossá teszi, hogy kiket várnak a háromhetes programra, hiszen a leírásban a baloldali narratíva jól ismert elemei tűnnek fel: a kurzuson egyebek mellett azt vizsgálják, hogy „a független média milyen alapvető szerepet játszik a szólásszabadság és a demokrácia megvédésében és erősítésében”.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a résztvevőket az amerikai nagykövetségek jelölik és választják ki.