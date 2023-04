A lap 2015 februárjában több írásban is bemutatta a liberális Kész néhány korábbi állásfoglalását, így például azt, hogy korábban az egészségügy és az oktatás privatizációja mellett szállt síkra.

A Magyar Nemzet 2015-ben arról is írt, hogy Kész Magyarország kapcsán antiszemita médiával és a nácik visszatérésével is riogatott főként amerikai helyszíneken tartott előadásaiban.

Egy videómegosztó portálon máig elérhető egy felvétel Kész egy 2014-es rendezvényéről, amelyben a Jobbikot nyíltan antiszemitának és cigányellenesnek nevezte. Sőt, Hitlerhez hasonlította őket:

„(a Jobbik – szerk.) nagyon népszerű a fiatalok körében.

Ha ismét visszagondolnak a történelmi tanulmányaikra, hogy mi történt Németországban a harmincas években.

Kik voltak az emberek, akik szerették Hitlert. Hitler reményt ígért nekik. Új reményt. És nálunk van egy csomó fiatal ember, akik – azok akik nem hagyják el az országot – akik maradnak, ők bedőlnek ezeknek az eszméknek.” Az alábbi felvételen 26:40-től látható:

Kész mindemellett a jobbikos pártlap, a Barikád több antiszemita, Izrael-ellenes címlapját is bemutatta, kritizálva azt is, hogy az újság szabadon megvásárolható, illetve egy kopasz náciról is vetített képet a hallgatóságának. A fotó minden valószínűség szerint egy Jobbik-nagygyűlésen készült, a hallgatóságnak Kész is erre utalt. Végül, de nem utolsósorban, Kész több mémet is bemutatott, amelyeket társaival a Jobbikról gyártottak, elsősorban a párt turul melletti elkötelezettségét kigúnyolva. (A fenti felvételen 36:00-tól látható).

Visszatérve politikai karrierjéhez, 2018-ban Készt már nem választották meg újra. Bár a baloldal ismét támogatta, mintegy 18 százalékkal vesztett Ovádi Péter fideszes jelölttel szemben.

Ez ugyanakkor még nem jelentette politikai karrierje végét, ugyanis hamarosan már Márki-Zay Péter oldalán lehetett vele találkozni, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagjaként.

Sokan emlékezhetnek rá, hogy Kész és Márki-Zay 2019-ben az amerikai külügyminisztériumban tettek látogatást.

Az utat több hétig szervezték, Kész Zoltán amerikai előélete és Soros-hálózattal való kapcsolata a magyar sajtóban már akkor is jól dokumentált történet volt. A 168 Órának Márki-Zay Péter a látogatásról úgy nyilatkozott, hogy arra kérte tárgyalópartnereit: az Egyesült Államok – ahogy a múltban többször is megtette – segítse az ellenzék munkáját. Márki-Zay kifejezetten adománygyűjtésről is beszélt a tengerentúli utazás kapcsán.

Ez a mából nézve, a dollárbaloldal botránya fényében különösen érdekes történés.

2020-ban Kész a Civitas Intézet operatív igazgatója lett. 2021-ben pedig olyannyira kiemelt partnereként kezelte a közös baloldali miniszterelnök-jelöltté avanzsált Márki-Zay, hogy lengyelországi tárgyalásaira is magával vitte.

2022 februárjában Márki-Zay tanácsadójaként aztán már azzal került a hírekbe, hogy 2021 óta Veszprémben a VeszLife Magánklinika ügyvezetőjeként dolgozott. Ez azért is volt érdekes, mert azzal is kampányolt Márki-Zay Péter, hogy a magánegészségügy jó, és szívesen alakítaná át Magyarország egészségügyi ellátó rendszerét magánegészségügy-alapon. Kész és Márki-Zay szövetsége a vesztes 2022-es választás után azonban nem volt hosszú életű.

