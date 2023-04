A politikus kiemelte, hogy

nyolc éve, a migrációs krízis kezdete óta az EP álláspont ugyanazokat a nem működő megoldásokat erőlteti: az elosztást és annak a rögzítését, hogy az Európába érkezőket különböző tagállamoknak kell befogadnia.

Megjegyezte, Olaszországban szükségállapotot hirdettek a tarthatatlan helyzet miatt, mert háromszor-négyszer annyian érkeznek a Földközi-tengeren keresztül az olasz partokhoz, mint egy évvel korábban.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti EP-képviselője

Fotó: Rosta Tibor / Forrás: MTI

Hidvéghi Balázs szerint

az igazi megoldás, az embercsempészet és az illegális belépési kísérletek visszaszorításának kezdete az lenne, ha a határvédelemre helyeznék a hangsúlyt, illetve azt az alaptételt rögzítenék végre, hogy illegálisan, törvénysértő módon nem lehet az Európai Unióba (EU) jönni, és ha valaki így érkezik, azt visszaszállítják oda, ahonnan elindult.

Problémaként beszélt arról, hogy nagyon sokan bejutnak az EU-ba és itt is maradnak. Ezt kellene rendbe tenni, de az EP bevándorláspárti része nem így gondolja és továbbra is erőlteti a rossz megoldásokat - mondta. A magyar baloldali EP-képviselők szavazataival is, akik a csütörtöki voksoláson nem mondtak nemet ezekre a javaslatokra - fűzte hozzá.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének a határvédelmi kerítések építésével kapcsolatos kijelentésére reagálva azt mondta, "Manfred Weber már nagyon sok mindent mondott az elmúlt években, ő inkább egy lavírozó típusú politikus és most úgy érzi, hogy az idők szele azt követeli, hogy ő is most forduljon, és egyszer csak a határvédelemről, kerítésekről kezdjen beszélni".

Korábban támadta Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt a határvédelmet erősítő döntéseiért - mutatott rá Hidvégi Balázs, aki szerint valamiféle elmozdulás van, és ez üdvözlendő, ugyanakkor a parlamenti pozíció, amit elfogadtak, az nem ezt mondja, és a hangsúlyokat továbbra is rossz helyre teszi.

Kijelentette: csak meghosszabbítja a migrációs krízist, hogy a saját törvényeinket és szabályainkat nem vesszük komolyan. Ha nem tartjuk és nem tartatjuk be, akkor nem várhatjuk el azt, hogy ennek vége legyen, hiszen ki fogják használni a bevándorlók, akiknek a nagy része nem menekült, hanem egyszerűen gazdasági bevándorló - mondta a fideszes politikus, hozzátéve: a bevándorlók kihasználják Európa gyengeségét és az embercsempészekkel, az őket sokszor segítő ngo-kal együttműködve tömegesen érkeznek Európába törvénysértő módon.

Leszögezte: ez a probléma, aminek a megoldásától sajnos még távol vannak.

Az Európai Bizottság több tisztviselőjének utazásaival kapcsolatos ügy kapcsán arról beszélt: ez egy újabb bizonyítéka annak, hogy rendszerszintű korrupció van Brüsszelben.

Mi ezt a kezdetektől fogva mondtuk már. Nem arról van szó, hogy egy-két képviselő megbotlott, engedett a kísértésnek és elfogadott vesztegetési pénzeket, hanem arról, hogy egyre inkább látható: az egész brüsszeli politikai döntéshozási folyamat korrumpálódott

- fogalmazott Hidvéghi Balázs, aki szerint ennek a jele az is, hogy egy sor kérdésben visszaélnek a hatalmukkal, például politikai bosszúhadjáratot folytatnak Magyarország és Lengyelország ellen, zsarolnak és fenyegetőznek.

"Tarthatatlan, hogy komoly tétekkel zajló tárgyalásokra úgy érkeznek európai tisztviselők, hogy a másik oldal fizeti az útjukat és a szállodájukat" - jelentette ki, majd rámutatott: így nem lehet elfogulatlanul és objektíven tárgyalni, álláspontot képviselni.

Hidvéghi Balázs szerint ez "iskolapéldája" a megvesztegetésnek, és úgy tűnik, az Európai Bizottság számos tisztviselője ennek részese volt.

Ahogy Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője fogalmazott korábban, az egész mocsár lecsapolására van szükség. Átfogó változás kell, mert ez így nem fenntartható és nem érdemes az emberek bizalmára - jelentette ki.

Hidvégi Balázs kiemelte: a 2024-es EP-választásokon erre "csattanós választ" lehet adni. Akkor kell választ adni a problémákra és ezekre a rendszerszintű visszaélésekre, amit tapasztalunk - mondta.

A luxemburgi miniszterelnök bírálata kapcsán azt mondta: Magyarországgal szemben éles támadás indult, és ennek a gyermekvédelmi törvény az egyik kicsúcsosodása. Itt várhatóak a legnagyobb összetűzések - tette hozzá, majd megjegyezte, egy per is folyamatban van, és több ország is felsorakozott Magyarország ellen.

Hidvéghi Balázs azt mondta:

próbálják úgy beállítani ezt a törvényt, mintha az a más szexuális orientációjú emberek ellen irányulna, miközben a gyermekek védelméről és a szülők neveléshez való jogának a védelméről szól. Állni kell ezeket a támadásokat és vissza kell utasítani őket

- jelentette ki.

A politikus kitért arra is, "magyarellenes kirohanást" nemcsak a luxemburgi miniszterelnök követett el a héten az EP-vitában, hanem Cseh Katalin (Momentum) és Gyöngyösi Márton (Jobbik) is, akik az ukrajnai háborúról szóló vitában engedtek meg maguknak "egészen elképesztő és igazságtalan, álságos" támadásokat a magyar kormányzati állásponttal és a magyar békepárti javaslatokkal szemben.