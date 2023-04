Nem alapértelmezett, hogy támogatjuk

– fogalmazott sejtelmesen Gyurcsány Ferenc tavaly ősszel arról, hogy beállnak-e Karácsony Gergely mögé az önkormányzati választásokon, ami azóta is az egyik legizgalmasabb téma a közbeszédben. A bukott miniszterelnök nemrég a Spirit FM-nek adott interjújában is tovább lebegtette a kérdést mondván: a DK három embert is el tudna képzelni főpolgármester-jelöltként, van, aki a pártos világhoz van közelebb, van, aki civilnek tekinthető, de az alapdilemma Gyurcsány szerint az, hogy kihívót akarnak-e állítani a jelenlegi főpolgármesterrel szemben.

Egyértelműen Bősz Anett lesz a DK főpolgármester-jelöltje, ha a párt végül úgy dönt, hogy nem áll be Karácsony Gergely mögé

– állították egybehangzóan a Magyar Nemzet baloldal belső ügyeire rálátó forrásai.