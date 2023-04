A tervek szerint április 29-én, szombaton délután 11 ezer magyar fiatal tölti majd meg a Papp László Sportarénát határon innen és túlról, hogy találkozhasson Ferenc pápával – erről tájékoztatta a Magyar Nemzetet Palánki Ferenc debrecen–nyíregyházi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKKP) ifjúsági bizottságának elnöke és Gábor Miklós, a bizottság irodavezetője.

Palánki Ferenc a lapnak úgy fogalmazott, a tapasztalataik szerint többen is eljönnének a rendezvényre, de 11 ezer fő a létesítmény kapacitása. Így ennyi helyet tudnak kiosztani az egyházmegyék között, beleértve a külhoniakat is. Fontos, hogy online felületeken, illetve élő televíziós adásnak köszönhetően is be lehet kapcsolódni a rendezvénybe, illetve a Szent István téren a bazilika előtti kivetítőn is lehet majd követni az eseményt.

Az előre bejelentett buszoknak parkolóhelyet biztosítanak a Papp László Sportaréna közelében. Az ifjúsági találkozóra érkező vendégek is ingyenesen utazhatnak majd a MÁV, a Volán és a GYSEV járatain.

Fontos tudni, hogy a kapunyitás 12 órakor lesz, a hivatalos program 15 órától kezdődik, a szentatya pedig 16 óra 30 perc körül érkezik

– fűzte hozzá Gábor Miklós.

A teljes cikk a további részletekkel ITT olvasható.