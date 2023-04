Már korábban is számos jel mutatott a Soros-féle finanszírozás irányába. Így például

2022. március 26-án, azaz mindössze néhány nappal az április 3-ai választás előtt a milliárdos spekuláns fia, Alexander Soros még a Twitter-oldalán is közzétette a guruló dollárok botránya mögött álló Action for Democracy szervezet egyik reklámját.

Emlékezetes, hogy ezt a felhívást a New York-i Times Square-en is kivetítették, ráadásul a Twitterre maga Alexander Soros is kiírta az akció mottóját: „Segíts a magyaroknak választani.”