A miniszterelnök szerint talán azért kaphatta ezt Istentől, mert sosem hagyta el a keresztény világ erőterét. – A szabadság, egyenlőség, testvériség hármas jelszót nem a hit, remény, szeretet hármassága helyett, hanem amellett gondolta érvényesnek. Nem történt az vele, mint manapság sok celebbel és világsztárral – jegyezte meg.

– Csak 26 évet élt, és ebből is 5 adatott valódi alkotásra. Verset úgy írt, ahogy mi, egyszerű halandók levegőt veszünk. Fordított, írt, szerkesztett. Csak öt év, és Petőfi életműve mégis teljes – jelentette ki Orbán Viktor. Szerinte az életművét az tette teljessé, hogy megfizette a hazának mindazt, amire verseiben kötelességet vállalt.

A miniszterelnök szerint emiatt irigyeljük is Petőfit, mert mindannyian a kötelességeinknek eleget téve szeretnénk távozni ebből a világból.

Mint mondta, Petőfi olyan világot teremtett magának, amely egyértelmű, egyenes, ahol a dolgok mögött nincs átmeneti szürke zóna. – Az ő világában nincs olyan, hogy kicsit ebből, kicsit abból összerakott élet. Amikor pedig megfeledkezünk erről, akkor megrovóan és fenyegetően magasodik fölénk a verseinek felhői közül. Éreztet velünk, méltatlanná váltunk. Nem hozzá, még csak nem is a szabadsághoz, de leginkább önmagunkhoz – hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint ha beérjük kevesebbel és hitványabbal, mint amik lehetnénk, méltatlanná válunk önmagunkhoz, hiszen mi nem akárkik, mi magyarok vagyunk.

Magyarnak születni kötelességet jelent, méltónak lenni a fajtánkhoz. Petőfi ezt olvassa a fejünkre naponta: vagy rabság, vagy szabadság, lehet választani

– szögezte le.

Petőfi tudta, hogy el fog jönni a döntés pillanata a nemzet életében is. Ezért egy magyar hazafinak az a dolga, hogy készen álljon, s ha itt a pillanat harcba szálljon

– mondta miniszterelnök, aki szerint a költő épp úgy, mint mindannyian, egy szabad Magyarország szabad és boldog polgára akart lenni.

– Férj volt és apa. Biztosak lehetünk abban, hogy ő is szívesebben élet volna a kivívott szabadságban, mintsem meghalljon érte. Mi magyar elpuhult utódai úgy gondoljuk, megérdemelte volna, hogy ágyban párnák közt, tisztességben megőszülve a nemzet koszorús költőjeként távozzon. Ő azonban másképp döntött, úgy halt meg ahogy megénekelte, a magyar szabadságért vívott csatában – fogalmazott Orbán Viktor. Kiemelte: a magyar szabadság hatalmas menete, bár tett néha vargabetűt, és olykor zsákutcába is tévedt az elmúlt 200 évben, ma is tart. – Petőfi Sándor pedig ebben a menetben itt van velünk, ebben akkor is biztosak lehetünk, ha nem látjuk őt – tette hozzá.

– Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindannyiunk előtt! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! – zárta beszédét a kormányfő.