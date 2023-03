Itt van az MSZP-s szál

Az ellenzéki párt oldalán található (azóta már törölt) információk szerint Kovács az LMP Somogy megyei szervezetének elnökségi tagja volt. Az adatlapjából kiderül, hogy a háromgyermekes férfi közgazdászként végzett Pécsett. Két cikluson keresztül, 1994 és 2002 között volt önkormányzati képviselő Nagyatádon, független színekben. Kovács Gábor 1994-ben és 1998-ban is a nagyatádi 1-es számú körzetben szerzett mandátumot. Alább mutatjuk az eredményeit.

Forrás: Origo

2002-ben ugyanebben a körzetben azonban már nem függetlenként, hanem már MSZP-s színekben indult Kovács Gábor, meglehetősen kevés sikerrel.

Még az 5 százalékos eredményt sem sikerült elérnie. Ez annak fényében meglepő, hogy 1994-ben és 1998-ban is nyerni tudott.

Kovács Gábor ugyanebben a körzetben indult 2006-ban is, akkor csupán 20-an voksoltak rá. Akkor az MSZP már nem őt támogatta. Majd 2010-ben is próbálkozott Kovács Gábor a nagyatatádi 1-es számú körzetben, de nagy sikert ekkor sem ért el. 2014-ben is a nagyatádi 1-es számú körzetben indult Kovács Gábor. A választók akkor sem kértek belőle. A 2019-es önkormányzati választáson is megpróbálkozott mandátumot szerezni a nagyatádi 1-es számú körzetben, de akkor sem sikerült neki.

