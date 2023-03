Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a mentőcsapatok örökre a magyar emberek emlékezetében maradnak mint hősök. A politikus beszédében elmondta, hogy egy ilyen küldetés nem kockázatmentes, az „élet és a halál mezsgyéjén” lévő emberek mentése fizikailag és lelkileg is megterhelő lehetett az érintettek elmondása alapján.

Egy ország büszke önökre

– emelte ki Rétvári Bence.

Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a törökországi földrengés utáni mentőmunkálatokban részt vevő szakemberek kitüntetésén a minisztériumban 2023. március 1-jén

Fotós: Kovács Attila / Forrás: MTI

A kitüntetettek között volt a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához tartozó Hunor mentőcsoport több dolgozója mellett a Terrorelhárítási Központ több szakembere is.

A tárca tájékoztatása szerint Pintér Sándor belügyminiszter a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel arany fokozatát adományozta 66 szakembernek.

A közlés szerint az ünnepségen Rétvári Bence felidézte: a február 6-án történt földrengésben Törökországban és Szíriában a halottak száma meghaladta az 50 ezret és csak Törökországban a sebesültek száma is 100 ezer feletti. Emlékeztetett: a sűrűn lakott területen bekövetkezett 7,6-os erősségű katasztrófa hírére a világ minden tájáról igyekeztek segítséget nyújtani Törökországnak. Amikor a magyar csapatok útnak indultak, már ezres nagyságrendben lehetett tudni utórengésekről, február 6. óta már csaknem 6000 utórengést regisztráltak.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a törökországi földrengés utáni mentőmunkálatokban részt vevő szakemberek kitüntetésén a minisztériumban 2023. március 1-jén

Fotós: Kovács Attila / Forrás: MTI

Rétvári Bence szerint mindenki megtanulta a Hunor Mentőszervezet nevét, Magyarország hivatalos mentőcsapatában 44 hivatásos tűzoltó, 6 mentőtiszt, utazott ki, amit kiegészített a Magyar Honvédség 5 fős orvoscsoportja, valamint nem sokkal később csatlakozott hozzájuk a Terrorelhárítási Központ 9 egészségügyi dolgozója, 7 alpintechnikai és műszaki szakembere. Ők arra esküdtek fel, hogy mások testi épségét megóvják, többen közülük akár az életük árán is – fogalmazott az államtitkár, rámutatva, hogy nem volt kockázatmentes a munkájuk.

Arról is szólt, hogy a mentőcsapatok mentőkutyákat is vittek magukkal, amelyek nemcsak a magyar szakembereknek, hanem más csapatoknak is segítséget tudtak nyújtani. Kitért arra is: mindent megtettek annak érdekében, hogy a magyar mentőcsapat ne legyen a török hatóságok terhére: az egység önellátásra rendezkedett be.