Nagy területen valószínű viharos, 60 kilométer/óránál erősebb szél, de a 70-80 kilométer/órás széllökésre is fel kell készülni még síkvidéken is. Ennél nagyobb szélsebességre a hegyvidéki területeken kell számítani, ott akár a 90-100 kilométer/órát is elérhetik, akár meg is haladhatják a széllökések.