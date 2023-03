Szánthó Miklós: Magyarország a józanság és a médiaszabadság szigete

Az Alapjogokért Központ főigazgatója a Magyar Nemzeti Médiaszövetséggel közösen szervezett rendezvényen arról is beszélt, nem hiába mentek 1848-ban a márciusi ifjak az utcára, a Landerer és Heckenast nyomdába, szabadságharc kezdődött. Szerinte jelenleg is szabadságharc van, harc folyik a kultúráért a világban. 1848-ban is, és most is az a cél, hogy több alternatíva is elérhető legyen a nyilvánosságban, és legitimnek számítson, a nyilvánosság valóban legyen sokszínű és plurális - írja a Magyar Nemzet.

A klasszikus liberális célkitűzések fényében ma már „ez a mese” nagyon megváltozott a főigazgató szerint. A liberálisok ugyanis kizárólag maguknak követelik a jogot, hogy ők lehessenek a zsűri, ők értékeljék a teljesítményeket.

A nagy liberális eredmények mára elfajzottak. Annak idején a tömegdemokráciáért küzdöttek, ma aki a tömegek demokráciájára hivatkozik, populistának minősítik – mutatott rá Szánthó Miklós.

A főigazgató elmondta: a szólásszabadságot a politikai korrektség jegyében korlátozzák, a sajtószabadságot a fake news nevében próbálják letörni. Volt egy ígéret arról, hogy az internet és a közösségi média elhozza majd a totális sajtószabadságot, mindenki hozzáfér majd minden információhoz, de ez nem így lett.

Az első generációs, klasszikus liberális jogokat felülírják a második-harmadik-negyedik generációs jogok. Woke, safe space-ek, mind korlátozzák a klasszikus szabadságjogokat. Magyarország a nyugattal és a kelettel szemben is még mindig a józanság és a médiaszabadság szigete. A média ezért szuverenitási és politikai kérdés – vélekedett Szánthó Miklós.