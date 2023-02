A keddi pécsi közgyűlés az idei és a múlt évi költségvetésről szólt, hiszen február 15-ig kell megalkotni a 2023-as büdzsét, valamint még az előző évről szóló költségvetés számait is ki kellett igazítani – adta hírül a Bama.hu.

Varga István, a pécsi roma önkormányzat elnöke annyit indítványozott, hogy több forráshoz jussanak. A bama.hu úgy tudja, hogy a várost vezető baloldali Pécs Jövője Frakciószövetség hétfői frakcióülésen utasította el a kérését, így már nem is terjesztették a pécsi közgyűlés elé.

Helyettük végül az ÖPE-KDNP képviselője, Berényi Zoltán fogadta be az indítványt, és kérte a módosítójavaslat tárgyalását. Varga István a közgyűlésen szót kért, és felvázolta, hogy miként próbálta bejárni azt a hivatali utat, amit éppen a városházáról tanácsoltak számára, hogy a kérésüket az önkormányzati közgyűlés elé vihesse. Az elmondásából az derült ki, hogy lassan, de biztosan zárkóztak el a kérésüktől a baloldaliak. Varga ezért ki is jelentette, hogy eddig, azaz most keddig a DK-s tanácsnokkal, Auth Istvánnal jó barátok voltak.

Ekkor azonban többen is hangosan felnevettek a képviselők közül, köztük Csaba István, a Magyar Szocialista Párt országos elnökségének tagja, a párt megyei elnöke, a népjóléti bizottság tagja is.

Varga István kikérte magának, hogy „kiröhögik”, és felhívta a figyelmet arra, hogy amíg ők romaként tiszteletdíj nélkül és társadalmi munkában végzik a feladatukat, addig az itt ülő, rajta röhögő képviselők nem.

Nekünk meg kell vennünk a vécépapírt, hogy ki tudjuk törölni a s..günket. Ti meg engem röhögtök ki?



- adott hangot felháborodásának.

Péterffy Attila polgármester erre azt mondta, hogy elveszi tőle a szót, ha így beszél, majd megfedte a roma elnököt. A polgármester azt is bejelentette, hogy nem fogadja be a kérést, de majd a kormányhoz fordul, hogy többet tudjanak adni.

Varga István felhívta a figyelmet arra, hogy éppenséggel őt röhögték ki, és egyben bebizonyosodott Auth Istvánról, hogy pártpolitikus és így a nemzetiségi tanács nem tud működni.

