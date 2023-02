A többi között azt igyekezett bizonygatni Gyurcsány Ferenc a minapi évértékelő beszédében, hogy az Orbán-kormány időszaka alatt Magyarország elvesztette a szuverenitását.

Ezzel szemben a valóság az, hogy éppen a balliberális hatalomgyakorlás idején veszített jelentősen az ország az önállóságából

– hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Ennek egyik ékes példája az volt, amikor 2008 őszén Magyarország a Nemzetközi Valutaalaptól, az Európai Uniótól és a Világbanktól összesen több mint 25 milliárd dollárnyi pénzügyi védőhálót kapott.

A védőhálóért cserébe megszorítások özöne zúdult a lakosságra és a hazai vállalatokra. A tempót a Nemzetközi Valutaalap diktálta, az ország pedig elveszítette gazdasági mozgásterének jó részét.

Az ország szuverenitását a mértéktelen kiárusítás is gyengítette: a Medgyessy–Gyurcsány–Bajnai-kormányok 2002 és 2010 között mintegy 190 magyar tulajdonban lévő céget privatizáltak. Egymás után hirdették meg eladásra a megmaradt magyar tulajdonú pénzintézeteket, de értékesítették a Mol részvénypapírjait, megváltak az Antenna Hungáriától, ahogy a Budapest Airporttól is. A közműcégeket is privatizálták, garantált nyereség biztosítása mellett.

Ráadásul folyamatosan nőtt az államadósság. A baloldali kormányzás alatt egyetlenegy olyan év sem volt, amikor a GDP-arányos adósságállomány csökkent volna.

Az Orbán-kormány 2010 után gyökeres fordulatot hozott ezen a téren is.

