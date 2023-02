A dal horvát nyelvű, a nemzetközi közönségnek így mindenképp kell egy kis utánajárás a megértéséhez, és bár a kosztümök igen árulkodók, a politikai háttértudás sem árt. Hrvoje Cvijanovic, zágrábi egyetemi tanár Facebook-oldalán tett kísérletet arra, hogy elmagyarázza, mit is akar közölni a jelmezes rockbanda. „Mama kupila traktora”, vagyis „Anya traktort vett” – a dal első részében ez a sor ismétlődik. A politológiát tanító Cvijanovic szerint a „mama” szó Oroszországra utal, míg a „traktor” Belaruszt (Fehéroroszországot) jelképezi (traktormárkájuk neve is Belarus). Vagyis Oroszország megvette Belaruszt. A traktoros kép egyúttal arra is reflektál, hogy Putyin 70. születésnapjára traktort kapott a belarusz elnöktől. Aljakszandr Lukasenka ábrázolása egyébként vizuálisan is egyértelmű.

Egy későbbi sorban aztán az áll, hogy „anya szeret egy idiótát” („Mama ljubila morona”), ami az elemző szerint azt jelenti, hogy Oroszország egy háborodottat szeret, aki maga Putyin, és aki az országot egy armageddonba, a kisembereket pedig a háborúba masíroztatja.

A koreográfia folytatásában egy Lenin karakter is feltűnik. A fekete ruhás alak két rakétával a kezében fenyegetőzik, miközben félelmetesen vicsorít a közönségre.

A Let 3 zenekar egyébként igyekszik minden eszközt bevetni a győzelem érdekében:

az erősen politikai tartalom mellett a férfiakból álló banda egy része szoknyát és természetesen sminket visel.

Úgy tűnik, az embereknek kezd elegük lenni abból, hogy az Eurovíziós Dalverseny már egyre kevésbé a dalról, a zenéről, az énekesekről szól, ehelyett a politikai üzengetés és a genderlobbi melegágya lett – gondoljunk csak a szakállas nőként megjelenő osztrák Conchita Wurstra vagy a tavalyi győztes ukrán Kalush Orchestra-ra.

Sokan a Twitteren osztották meg felháborodásukat: „Azonnal zárják ki Horvátországot, vagy legalább a dalukat”, „Nulla pontot kívánok a horvátoknak”, „Mi bajotok van nektek?”, írják a fesztiválban egyre inkább csalódó nézők, akik a „beteges” és az „undorító” szót is előszeretettel használják a produkció kapcsán.

Az Eurovíziós Dalversenyt tavaly Ukrajna nyerte, a háború miatt azonban Kijev nem tudja megtartani a rendezvényt. Helyette a második helyen végző Egyesült Királyság lesz a házigazda, azon belül is Liverpool, ahol május 9-én, 11-én és 13-án izgulhatnak a rajongók. 37 ország erősítette meg a részvételét, az előző évhez képest nem vesz részt Bulgária, Észak-Macedónia és Montenegró. Az indulók teljes sora még nem teljes, több országban ugyanis február végén és március elején tartják a nemzeti válogatókat.