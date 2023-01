A főigazgatót a One America News Network (OANN) élő adásában kérdezték Magyarországról és a hazai jobboldal sikereiről, ahol elmondta: "hazánkban nemcsak beszélnek a hagyományos értékek védelméről, de azoknak a gyakorlati politikában is érvényt szereznek". Kiemelte azt is, hogy

Magyarország képes a család intézményének megvédésére, és megóvja a gyermekeket az "LMBT" ideológiától és a genderpropagandától.

Az Alapjogokért Központ idei terveire vonatkozó kérdésre pedig elárulta, hogy 2023-ban is szeretnék megtartani a CPAC Hungary rendezvényt, amely kapcsán megfogalmazta céljukat is, hogy legalább olyan sikeres legyen, mint a tavalyi volt.

Magyarországot, Orbán Viktor miniszterelnököt és a CPAC Hungary-t a globális baloldal részéről érő támadások kapcsán hangsúlyozta, hogy "mindez igazolja azt, hogy jó úton járunk és egyre nagyobb sikereket érünk el".

A mi legfőbb feladatunk a közeljövőben az, hogy elmélyítsük, és kibővítsük a nemzeti erők nemzetközi összefogását, amennyire csak lehet - közölte bejegyzésében Szánthó Miklós.