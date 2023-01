A budapesti Eötvös József Gimnázium Magyarország egyik legelitebb középiskolája, amire mindig is a többszörös túljelentkezés volt a jellemző. Az Eötvösbe bekerülni mindig is kiváltságot jelentett. A Metropolhoz eljuttatott hangfelvétel alapjaiban rengeti meg ezt a látszatot:

kiderült, hogy az elit középiskola igazgatója, Moss László és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője, Kálmán Gábor a nyolcszoros túljelentkezés ellenére is fenntart iskolai helyeket arra, hogy az írásbelit elbukó pénzes szülők gyerekei is felvételt nyerjenek, persze a megfelelő összeg befizetése után. Ez az összeg a hangfelvétel szerint minimum félmillió forint.

A Metropol birtokába jutott hangfelvételen egy édesapa beszélget az Eötvös József Gimnáziumhoz tartozó Reáltanoda Alapítvány kuratóriumi elnökével, Kálmán Gáborral, de a párbeszédben többször felbukkan az iskola igazgatójának, Moss Lászlónak is a neve. Az édesapa fia az Eötvös hatosztályos gimnáziumába felvételizett, ám az írásbelin nem érte el a megfelelő pontszámot. Ekkor fordultak a szülők Kálmán Gáborhoz, a beszélgetésből azonban úgy tűnik, hogy bár félmillió forintot már letettek az asztalra, mégsem érzik biztosítottnak azt, hogy gyermekük az Eötvösben folytathatja a tanulmányait szeptembertől.

A hangfelvétel legnagyobb kérdése, hogy a félmilliós vesztegetési pénzt meg kell-e toldani. Aztán különös módon egy lakásfelújítás ügye kerül szóba. „A Moss Laci lányának a lakásfelújítása történt, kettő nap alatt a kért összeget teljesítettük!” - mondja az édesapa a felvételen. „Én azt kérdezem, hogy a félmillió forint volt kevés?” - kérdezi Kálmán Gábortól, jelezve, hogy szívesen megtoldják az összeget. A beszélgetés során utalnak arra is, hogy a vesztegetési pénzeket be kell csomagolni, álcázni kell. „Én elmondtam neked a legelején, hogy akármi történik, a gyereket fel fogják venni. Ezt megbeszéltem a Mossal, mielőtt neked ezt mondtam. Azt is elmondtam, hogy ezt ő úgy kell, hogy csinálja, hogy az ő nyakát ne törjék ki, mert azért neki ott van ellenzéke. Ennek a módja az, és ez nem az első ilyen, hogy ő a saját hatáskörében szóbeli nélkül felveszi” – derül ki a beszélgetésből, hogy hogyan intézik a kenőpénzes gyerekek felvételijét.

Itt meghallgatja a botrányos beszélgetést:

A lap információi szerint a hatóságok is vizsgálódnak már a korrupciógyanús ügyben, amelynek Moss László igazgató mellett a másik érintettje Kálmán Gábor, az Eötvös Gimnáziumhoz tartozó Reáltanoda Alapítvány vezetője.

A teljes cikket itt olvashatja el