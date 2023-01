Számunkra is ismeretlen cégeknek mentek el milliós utalások, szóval körbeutalásokról biztos, hogy beszélhetünk – nyilatkozta az a személy, aki állítása szerint a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalomnak (MMM) dolgozott. A Hír TV Célpont című műsorának adott interjúban a retorzióktól félő, neve elhallgatását és arca kitakarását kérő, a szervezetnek a korábbi Hold utcai központjában dolgozó személy elmondta: úgy gondoltam egyébként, hogy amit a kormányzati média is állít, azok valóságtartalommal bírnak, és szerintem joga van megtudni minden egyes magyar állampolgárnak, hogy valójában mi is történt a Hold utcában.

Arra a kérdésre, hogy a kormányzati média állításai alatt konkrétan mire gondol, azt felelte: "például a mikroadományokra, és hogy hány ember valójában mennyit utalt." Hozzátette: mindenképpen volt finanszírozva a közös kampány is, viszont arról nincs tudomásom, hogy ezek a pénzek más pártokhoz is folytak-e volna be. Ahogy mondtam is az előbb, mindenképpen kijelenthető az, hogy számomra ismeretlen cégek, akik semmit nem adtak hozzá, hogy ez az iroda működjön, szóval ezek nem olyanok voltak, mint egy alkalmazott cég, akiket mi béreltünk, hogy segítsenek nekünk akár kommunikációban, akár televízióban, akár tényleg bárhol.

Mikor a riporter megkérdezte a furcsa tapasztalatokról és a nagyobb összegű támogatókról, vagy hogy voltak-e többször visszatérő adományozók, az egykori alkalmazott azt felelte:

természetesen, a főnököm volt például az, aki több millió, akár tíz millió forintos összegeket küldött át az MMM-nek a kampányára. Tudjuk, hogy a főnököm (név kisípolva), neki volt egy cége, és ebből a cégből utalt át erre az MMM-es bankszámlára, viszont nem tudom, hogy a (sípolás) honnan szerezte ezeket a pénzeket, honnan volt ennyire sikeres a cége, miközben ott dolgozott, mint pénzügyes Márki-Zay Péternek.

A szerződésekre és a pénzutalás mögötti munkavégzésre vonatkozó kérdésekre a tanú elmondta: tökéletesen úgy hangzik ez egyébként, mint hogyha ezek a pénzek át lettek volna forgatva, mint ahogy a DatAdathoz is.

A teljes cikket itt olvashatja el