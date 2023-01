A Magyar Nemzet felidézi, hogy Márki-Zay Péter egy sajtótájékoztatón 2022. november 22-én arról beszélt, "nem ismerjük azokat, akik tízezerszámra, mikroadományokon keresztül támogattak bennünket".

A lap szerint a baloldal, az NGO-k és a médiumok régóta építik a mikroadományokon keresztül történő finanszírozás történetét. Azt írják:

bár ezt a módszert átláthatatlansága és nehéz bizonyíthatósága miatt eddig is sokan vitatták, a dollárbaloldal botránya minden eddiginél erősebb cáfolatot jelent az önzetlen kispénzes támogatók legendájára.

A lap felidézi, hogy még november végén Rákay Philip egy összefoglaló videóban cáfolt három hazugságot a dollárbaloldal külföldi finanszírozásával kapcsolatban, melyben bemutatta, hogy a kampány idején mindösszesen 11 támogatót mutatott az Action for Democracy adománygyűjtő (AD) felülete.

A Nemzeti Információs Központ által készített második részjelentésből pedig kiderül, hogy

az AD már a bejegyzése, vagyis a gyűjtés meghirdetése előtt több száz millió forintnyi támogatást utalt a magyar baloldalnak, ami azt jelzi, mikroadományokról gyakorlatilag szó sem lehetett.

Másrészt a jelentésben dokumentummásolatokat mellékelve mutatták be, hogy a Korányi-féle Action for Democracy milyen papírokat nyújtott be az Egyesült Államokban a tavalyi bejegyzése során. Ebből kiderül, hogy

Korányiék kezdettől fogva számoltak olyan támogatókkal, akik mai árfolyamon legalább közel kilencmillió forintot akartak adományonként fizetni nekik. Ekkora összeget pedig nehéz lenne mikroadománynak nevezni.

A Magyar Nemzet cikke szerint továbbra is homályos ugyanakkor, hogy kik állhattak az összességében milliárdos pénzutalások mögött.

