A Nemzeti Információs Központ által készített második részjelentésből pedig kiderül, hogy

az AD már a bejegyzése, vagyis a gyűjtés meghirdetése előtt több száz millió forintnyi támogatást utalt a magyar baloldalnak, ami azt jelzi, mikroadományokról gyakorlatilag szó sem lehetett.

Másrészt a jelentésben dokumentummásolatokat mellékelve mutatták be, hogy a Korányi-féle Action for Democracy milyen papírokat nyújtott be az Egyesült Államokban a tavalyi bejegyzése során. Ebből kiderül, hogy

Korányiék kezdettől fogva számoltak olyan támogatókkal, akik mai árfolyamon legalább közel kilencmillió forintot akartak adományonként fizetni nekik. Ekkora összeget pedig nehéz lenne mikroadománynak nevezni.

A Magyar Nemzet cikke szerint továbbra is homályos ugyanakkor, hogy kik állhattak az összességében milliárdos pénzutalások mögött.

