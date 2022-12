"Készült az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének megbízásából"

– hirdeti a felirat a „Közös értékeink” című videó végén, melyet a Nyugati Pályán nevű Youtube-csatorna tett közzé 2021 márciusában.

Mint az Origo írja,

a reklámnak is beillő videó egy erősen egyoldalú, kormányellenes kampány része volt, amelyet az amerikai adófizetők pénzéből, az USA követségének megbízásából a Splendidea Communications nevű cég készített.

Mint írják, a Splendidea közvetett tulajdonosai között különböző cégeken keresztül az a Somogyi Zoltán és Szabados Krisztián bukkan fel, akik az ezredforduló környékén az SZDSZ körül sürgölődtek. Ők később Political Capital nevű cégükkel százmilliós összegekért adtak tanácsot a Gyurcsány-kormánynak, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatnak, majd az MDF kimúlásában működtek közre. Sőt, Somogyi kampányfőnök is volt az MDF emlékezetes bakivideója idején.

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége tehát a baloldalba erőteljesen beágyazott társaságot talált meg a hirdetési pénzeivel.

Somogyiék ugyanakkor rengeteg pénzt kerestek. Mint az Origo írja, a Splendidea Communications Kft. 2021-ben 297 millió forintos nettó árbevételt ért el, az adózás előtti eredménye pedig 26 millió forint volt. Egy internetes hirdetésfigyelő oldal szerint a Nyugati Pályán csak a Facebookon több mint 106 millió forintért hirdetett, ennek nagy részét (egymillió forint híján) a Splendidea intézte.

Figyelemre méltó, hogy a Nyugati Pályán a magyarországi dollármédia fenntartásában szintén közreműködik. Így például a Magyar Hang nevű portálon fizet cikket, de hirdetését a Válasz Online nevű internetes oldalon is elhelyezte az elmúlt napokban. Mindemellett utóbbi oldalon „A kínai rablóhitelről” címmel úgynevezett támogatott tartalmat is megjelentettek az amerikai nagykövetség pénzéből . A kínai hitel kritizálása azért is érdekes, mert még 2017-ben jelent meg hír arról, hogy Kína lett az Egyesült Államok legnagyobb hitelezője.

A Jelen nevű hetilap internetes portálján is megtalálhatóak a Nyugati Pályán fizetett tartalmai. Az oldal főszerkesztője Lakner Zoltán, a Gyurcsány-kormány, illetve az MSZP volt tanácsadója. Ezzel az indulásakor Bajnai Gordon által ajánlott portál is a dollármédiumok sorába került.