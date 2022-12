Dömötör Csaba közölte:

csak idén 252 ezer illegális határátlépési kísérlet történt.

Ráadásul egyre több az erőszakos akció - tette hozzá.

Pár napja iraki embercsempészek lőttek magyar rendőrökre az M5-ös autópályán.

Arra is volt példa, hogy embercsempészek megpróbáltak elütni egy magyar rendőrt, amit nagy szerencsével sikerült elkerülni. A határ túloldalán nemrég migránsok csoportjai egymásnak estek és halálos áldozattal is járt mindez - sorolta az államtitkár, aki szerint ebből is látszik, hogy