Magyarország a téma felvetésének kezdetétől jelezte:

nem támogatjuk az újabb közös hitelfelvételt,

a tervezett összeg hazánkra eső részét kétoldalú alapon biztosítjuk Ukrajnának.

Adósközösséggé válna az Európai Unió

Orbán Viktor múlt pénteken a Kossuth tádióban ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „A háborúnak nemcsak az a költsége van, hogy amit most lerombolnak, azt újra kell majd építeni, hanem kiderült, hogy az ukrán állam működtetése is gondban van. Ukrajna nem tudja kifizetni a nyugdíjat, nem tudja fenntartani az infrastruktúráját, ezért Ukrajna a Nyugathoz, az unióhoz is fordult, hogy adjunk pénzt. Évente 18 milliárd eurót kellene adnunk csak azért, hogy az ukrán állam működjön. A közösen felvett hitelből akarja mindezt állni az unió, közösen eladósodott államok közösségévé téve magát.

Ez nem a tagállamok együttműködése, hanem adósságközösség lenne, amit még az unokáink is nyögnének. Ezt mi nem támogatjuk, több állam már az ukránok megsegítése nélkül is adósságban van. Szét kell osztani egymás között súlyozva az Ukrajna megsegítésére szánt összegeket, mi csak ezt tudjuk támogatni

– hangsúlyozta a miniszterelnök.