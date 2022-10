Így fordulhatott elő, hogy több cég volt bejegyezve Újlengyelben, mint ahány lakosa volt a településnek. Sőt, akadt olyan telek is, amely mintegy ezer cég székhelyéül szolgált egyszerre.

A DK megbízásait elnyerő Marketing and Analytics Kft. székhelyének címére is számtalan céget jelentettek be. Így a felszámolás alatt álló, több mint százmillió forintos adótartozást felhalmozó FerWolf Team Kft.-t is, amelynek szintén Suga Gábor Patrik volt a tulajdonosa.

A FerWolf Team Kft. egyébként korábban SGP Analytics Kft. néven szerepelt a cégnyilvántartásban, és szintén kapott megbízásokat a Demokratikus Koalíciótól: összesen több mint ötvenmillió forintot fizettek ki Gyurcsányék ennek a vállalkozásnak 2018-ban és 2019-ben közösségimédia-tanácsadásért.

