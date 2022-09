Nemrégiben mém született egy elrontott Twitter-üzenetből, és most már százezrek röhögnek – nemcsak az eredeti tweeten, de az arra érkező reakciókon is. Az egész úgy kezdődött, hogy az Amtrak amerikai vasúttársaság Twitter-oldalán szeptember elsején reggel megjelent egy poszt, ami ennyiből állt: trains – azaz vonatok. Semmi más nem volt a tweetben.

trains — Amtrak (@Amtrak) September 1, 2022

A cég később jelezte, hogy hiba történt, de addigra a twitterezők egy része már remekül szórakozott. Ezt követően több közismert személyiség is csatlakozott a szókiíráshoz. Egyik ilyen az amerikai elnök volt, Joe Biden szava pedig a demokrácia.

democracy — President Biden (@POTUS) September 2, 2022

Ebbe a játékba szállt most be a magyar miniszterelnök is. Orbán Viktor szava nem más mint: Magyarország.