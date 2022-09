A pártot szétrobbantó egykori kabinetfőnök azt is kiposztolta, hogy Gyöngyösi Márton pártelnök útját azért adta ki a felesége, mert titokban egy másik jobbikos jegyesével, a saját asszisztensével költözött össze, méghozzá egy a párt által fizetett Falk Miksa utcai szolgálati lakásban.

Mintha a "történelem" ismételné önmagát a Jobbik esetében, hiszen nagyon hasonló történt a korábbi pártelnökkel is.

Jakab Péter élettársa azért látta jónak, hogy kiteregesse a párt újabb szennyesét mert egyes jobbikosok őt bíráló, támadó megjegyzéseket tettek közzé a közösségi médiában.

Facebook bejegyzésében nem titkolja, hogy egyfajta visszavágásnak tekinti ezt a bejegyzést, hogy megmutassa mennyien élnek hazug, képmutató módon a Jobbikban, beleértve tehát a párt új elnökét Gyöngyösi Mártont is.

A papíron mai napig házas, immár felvállaltan Jakab Péterrel együtt élő Molnár Enikő Facebook bejegyzésében a 10 parancsolatból is idéz, miszerint "Felebarátod feleségét ne kívánjad!". Ugyanakkor különös bájt ad a történetnek az a tény, hogy Jakab Péternek felesége felszólítására éppen Molnár Enikő miatt kellett még karácsony előtt elköltöznie otthonról.

A Jobbik politikusai, vezető tisztségviselői úgy érzik, az én magánéletem rájuk tartozik, és az azzal kapcsolatos minden megnyilvánulásukat tűrni fogom. Tévednek!

- írja

„Nekem, pont Ti ne akarjatok tanácsokat adni, és morális kérdésekről papolni, mert ahogy már mondtam, mindez álszent és gusztustalan! Vissza is hull rátok!” - folytatja hangzatosan majd következik a fenyegetés: „Végezetül pedig egy Sub bass monster számmal búcsúznék: Tovább is van mondjam még?”

