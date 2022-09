Cikkünk frissül!

Az Egyesült Államok tankokat adhat Ukrajnának

Egy magas rangú amerikai katonai tisztviselő szerint az Egyesült Államok tankokat adhat Ukrajnának. Az egyik amerikai hírtelevízió arról számolt be, hogy a tisztviselő egy háttérhívás során azt mondta újságíróknak, hogy a harckocsik szállítása napirenden van, de a kiképzéssel, karbantartással és fenntartással kapcsolatos problémák miatt jelenleg nincs lehetőség rájuk.

Orosz erők csapást mértek az egyik atomerőműre

Orosz erők csapást mértek a Pivdennoukrainszk atomerőműre Ukrajna déli, Mikolajiv régiójában, de a reaktorai nem sérültek meg, és megfelelően működnek – közölte az Energoatom ukrán állami nukleáris vállalat. Az Energoatom közleménye szerint nem sokkal éjfél után robbanás történt 300 méterre a reaktoroktól és megsérült az erőmű több épülete. A támadás egy közeli vízerőművet és távvezetékeket is megrongált.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. szeptember 19-én az ukrán-magyar határszakaszon 5438 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4787 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 223 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrajnai háború elől 2022. szeptember 19-én 39 ember, köztük 15 gyermek érkezett Budapestre vonattal – közölte a rendőrség.

Liz Truss folyamatos támogatást ígér

A New York-i ENSZ közgyűlésre induló Liz Truss brit miniszterelnök bejelentette, hogy országa 2023-ban is megadja azt a katonai támogatást Ukrajnának, mint idén, sőt, szükség esetén akár többet is. Az Egyesült Királyság jelenleg a második legnagyobb katonai adományozó Ukrajnának, 2022-ben 2,3 milliárd font értékben adott át rakétákat, légvédelmi rendszereket és nem halálos katonai felszerelést. Liz Truss szerint az első számú kérdés a globális biztonság – annak biztosítása, hogy képesek legyünk közösen kezelni az orosz agressziót, és biztosítsuk, hogy Ukrajna győzedelmeskedjen, Putyin pedig ne. Emellett pedig meg kell szüntetni az Oroszországtól való energiafüggőséget.

Fontos beszédre készül Zelenszkij

Az ukrán elnök éjszakai videóüzenetében nagyon fontos napnak nevezte a keddit, amikor felszólal majd az ENSZ Közgyűlésén. Részleteket nem közölt, csak annyit, hogy lényeges bejelentésre készül. Emellett részt vesz az élelmezésbiztonságról szóló csúcstalálkozón is. Ezt a globális biztonság alapvetően fontos elemeként jellemezte, ahol Ukrajnának is van mondanivalója.

Volodimir Zelenszkij online találkozókon amerikai partnerekkel és befektetőkkel is tárgyal majd. „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ukrajna igényeit minden szinten kielégítsük: a védelem, a pénzügy, a gazdaság és a diplomácia területén is” – mondta.

Két utat lát az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij két utat lát a megszálló orosz katonák számára: vagy megadják magukat vagy elmenekülnek Ukrajnából. Hasonlóan látja a kollaboránsok helyzetét is, akik vagy megpróbálnak szökni, és kiderül, hogy Oroszország beengedi-e őket a területére, vagy Ukrajna jelenlegi törvényei szerint elítélik őket. Az ukrán elnök ezt az éjszakai videóüzenetében mondta, hangsúlyozva, hogy a harkovi régióban stabilan tartják a pozícióikat, és szerinte a megszállók pánikba estek.