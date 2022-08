Hétfőn közel 1300 afrikai migráns kelt át a La Manche-csatornán Franciaországból Nagy-Britanniába. Ez a legmagasabb napi adat, amióta 2018-ban elkezdték feljegyezni az átkelési kísérletek számát. A legutóbbi rekord 2021 novemberében született, amikor egy nap alatt 1185 érkezőt regisztráltak – írja a V4NA.

A hírügynökség arról számol be, hogy

idén összesen már több mint 22 600 migráns érkezett az Egyesült Királyságba a La Manche-csatornán keresztül. Ez azt jelenti, hogy az előző év azonos időszakához képest majdnem megduplázódott a számuk. Tavaly egész évben 28 526 bevándorló érkezett hajóval a brit partokhoz – a jelek szerint tehát idén újabb éves rekord dől majd.

Igaz, az idei átkelések 61,39 százalékát sikerült megakadályoznia a francia belbiztonsági erőknek, ami 4,2 százalékkal több, mint a 2021-es számadat. Az év eleje óta összesen 10 090 személyt vettek őrizetbe, ami szintén jelentős, 65 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.

A probléma folyamatos feszültséget okoz Franciaország és Nagy-Britannia között. A két ország rendszerint egymást okolják amiatt, hogy még mindig rengeteg bevándorló mozog ezen az útvonalon.

Heves vitákat követően a tavalyi év végén a két ország megállapodott abban, hogy közösen veszik fel a harcot az illegális tengeri átkelések ellen. A megállapodás értelmében a britek 2021-ben és 2022-ben 62,7 millió eurós támogatással támogatják Franciaországot, hogy megfelelő felszerelést tudjanak beszerezni az illegális bevándorlás ellen folytatott küzdelemhez, a francia belügyminisztérium pedig arra tett ígéretet, hogy megnöveli a part mentén járőröző rendőrök számát.

Visioconférence avec mon homologue britannique @pritipatel pour signer un accord historique ! Le Royaume-Uni s’engage à verser 62,7 millions d’euros pour lutter contre l’immigration clandestine trans-Manche.

🤝 Un vrai travail en commun franco-britannique👇 pic.twitter.com/CBT6noIYNu — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 20, 2021



Ezen felül februárban arról is beszámolt a sajtó, hogy videós megfigyelőrendszert telepítenek brit pénzből a francia partok mentén Pas-de-Calais megyében, olyan speciális kamerákkal, amelyek a migránsokat csempésző autók rendszámát is le tudják olvasni. A La Voix du Nord nevű francia regionális lap értesülései szerint azonban ebből egyelőre nem sok valósult meg, az eredeti tervek szerint a Terminus elnevezésű projektet március 31-ig kellett volna befejezni, ám csupán Calais városába jutottak ilyen kamerák. A lap április elején számolt be róla, hogy Pas-de-Calais megye alprefektusának nyilatkozata alapján nem arról van szó, hogy teljesen elvetették a projekt megvalósítását, csupán az első kamerarendszer sikerétől teszik függővé a folytatást – írja cikkében a hírügynökség.