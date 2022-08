Orbán Viktor nagy visszhangot keltő tusványosi beszéde az Egyesült Államokba is elért, most az American Greatness hasábjain megjelent, Mit tanulhatnak az amerikaiak Orbán Viktor bátorságából? című írásában a magyarországi CPAC-en is előadó Gavin Wax vette górcső alá a miniszterelnök szavait, a baloldal reakcióját és az amerikai tanulságokat – hívja fel a figyelmet rá a Magyar Nemzet.

Ami a „faj” szó használatát illeti, a szerző a cikk szerint leszögezi:

a baloldal számára csak töketlen, liberális fehérek fröcsöghetnek „fajról”, mikor térdet hajtanak az olyan erőszakos, felsőbbrendűségi mozgalmak, mint a Black Lives Matter (BLM – A fekete életek számítanak), illetve obszcén és helytelen bocsánatkéréseket fogalmaznak meg a múlt állítólagos bűnei miatt.

Wax úgy véli, az amerikai jobb- és baloldalnak egyaránt hibája, hogy tabu lett nyíltan kimondani, hogy Amerikát mint nemzetet is olyan európai emberek alapították, akik osztoztak hitükben, a kormányzás módjában, és kulturálisan egységesek voltak. Szerinte erre a rendszerre két ember jelent nagy veszélyt:

Donald Trump volt amerikai elnök és

Tucker Carlson, a Fox News jobboldali televíziós csatorna sztárműsorvezetője.

Ezért olyan fontos alak Orbán Viktor miniszterelnök. Szabad, tisztességes és teljességgel törvényes választások útján szerezte meg a hatalmat, anélkül, hogy feladta volna az elveit

– folytatja, óriási eredményként könyvelve el, hogy a Soros György pénzelte civil szervezeteket is kiebrudalta az országból. – Most szabadon cselekedhetnek, valódi demokratikus felhatalmazással a háta mögött, a magyar emberek érdekében. Orbán kormánya a nép erejének válasza a globalizmus, a multikulturalizmus, az erőszakos sokszínűség terjeszkedése ellen. Egy olyan mozgalmat jelképez, amely létezésében fenyegeti a globalisták egyeduralmát – fejti ki.

A magyarországi CPAC-en is előadó Gavin Wax ezután elpanaszolja, hogy mikor az „orbánizmust” védelmezte, azonnal rásütötték, hogy fasiszta és rasszista. – Hogy merem azt állítani, hogy másik ország jobb politikával rukkol elő, mint az amerikai? – szegezték neki a kérdést minden oldalról, amit viszont visszautasít.

Ha Magyarországra nézünk, egy olyan országot látunk, amely még akar harcolni, meg akarja őrizni önmagát, amely kitart a jövő generációi mellett

– méltatja a magyar politikát. – Ez egy olyan nemzet, amely többször is olyan vezetőt választott, amely legjobb értékeiket képviseli már legifjabb korától kezdve. Valaki olyat, aki már ifjú diákként arra tette fel az életét, hogy harcoljon a kommunizmus ellen és felszabadítsa nemzetét – utal Orbán Viktorra.

A szerző felsorol számos problémát, amivel az Egyesült Államok szembenéz, köztük az LMBTQ-lobbi terjedését, az általános droghasználatot, az abortusz népszerűsítését. Ezért rámutat, igenis van tanulnivalójuk a magyar miniszterelnöktől. – Nincs egyszerű megoldás a problémáinkra. A civilizációs hanyatlást nehéz visszafordítani, és a lefelé tartó spirál egyre gyorsabban süllyed a Biden-rezsim alatt.

Az egyetlen tartós és alkalmas megoldás az amerikai orbánizmus

– figyelmeztet Wax.

Cikkét azzal zárja, hogy küldetésük azzal kezdődik, hogy legalább egyéni szinten elkezdjenek nyíltan beszélgetni olyan kényelmetlen témákról, mint a faj, a kultúra, a nacionalizmus és a demográfiai tél.

Sokat tanulhatunk magyar testvérinktől. Kezdjük azzal, hogy kölcsönvesszük a bátorságukat, hogy szabadon beszélünk.