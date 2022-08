Egy hónappal elhalasztotta a koszovói vezetés az igazolványokra és a rendszámtáblákra vonatkozó határozat alkalmazását, szeptember 1-ig – jelentette a vajdasági Pannon RTV. Pristina közölte, ez a döntés akkor érvényes, ha a szerb–koszovói átkelőknél elhelyezett barikádokat eltávolítják.

Albin Kurti koszovói kormányfő és a helyi vezetés az Egyesült Államok kérésére döntött így – írja a szerb sajtó. Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Miroslav Lajcák, az Európai Unió különleges megbízottja is üdvözölte Pristina döntését.

Mint beszámoltunk tegnap róla, pattanásig feszült a helyzet a szerb–koszovói határon, híradások szerint Koszovó északi, főként szerbek lakta részén megszólaltak a szirénák, pánikot keltve. Egyes meg nem erősített jelentések pedig lövöldözésről is beszámoltak. Az eredeti tervek szerint ugyanis mától a szerbek által kiállított okmányokkal nem léphettek volna be a koszovói szerbek Koszovó területére, illetve az autók rendszámtábláját is le kellett volna cserélniük koszovóira. A döntés után tegnap több határátkelőt lezártak, állítólag azért, mert a koszovói szerbek tiltakozásképpen néhol lezárták az utakat.

A NATO 3700 fős koszovói békefenntartó missziója – amelyet egyébként éppen magyar parancsnok irányít – éjjel közleményt adott ki, amelyben leszögezték: készen állnak beavatkozni, ha a stabilitás veszélybe kerül.

Az éjszaka azonban békésen, feszültségmentesen telt – közölte a Szerbiai RTV tudósítója. Jelenleg csak a merdarei adminisztratív átkelő működik, itt folyamatos a haladás.

Alekszandar Vucsics szerb államfő hétfőn közölte, arra számít, hogy a koszovói döntés nyomán csillapodik a feszültség. A koszovói kormány pedig azt kérte, hogy Szerbia is szüntesse meg hasonló előírásait, vagyis a koszovói dokumentumokat is fogadják el a Szerbiába történő belépéskor. Albin Kurti szerint a helyi szerb kisebbség lépéseit Belgrád irányítja, a tiltakozásokért a szerb kormány és Alekszandar Vucsics tehető felelőssé. Vjosa Osmani koszovói köztársasági elnök pedig a közösségi médiában azt írta: „Alekszandar Vucsics destabilizációs törekvései el fognak bukni”.

Borítókép: Albin Kurti koszovói miniszterelnök 2022. június 10-én.