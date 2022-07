Szijjártó Péter szerint az ok egyértelmű: Magyarország ellenáll a globális minimumadó bevezetésének, s az azzal járó adóemelésnek.

A tárcavezető szerint Európa gazdaságának ma hosszú távú háborús inflációs környezetben kell működnie. Ha ezen körülmények között a termelő vállalatok adóterhei tovább növekednének, annak drámai hatása lenne - tette hozzá.

Hangsúlyozta: az energiaárak elszabadulása miatt az európai versenyképesség már most "romokban" van, a globális minimumadó bevezetése pedig a "kegyelemdöfést" jelentené.

Mi, magyarok sokat dolgoztunk azért, hogy nálunk legyenek Európa legalacsonyabb adói. A globális minimumadó bevezetése azt jelentené, hogy a magyarországi termelő vállalatok társasági adóterhelése gyakorlatilag a duplájára emelkedne. Ez magyar munkahelyek tízezreit sodorná veszélybe. Mindezek alapján - bármekkora is rajtunk a nyomás - természetesen nem támogatjuk a globális minimumadó európai bevezetését, nem kockáztatjuk magyarok tízezreinek munkahelyeit, az adóügyi szakmai konzultációkat pedig folytatjuk republikánus barátainkkal

- fogalmazott Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter (MTI/Balogh Zoltán)