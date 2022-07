A kormányinfón elhangzott legfontosabb bejelentések A magyar gazdaság fundamentumai kifejezetten erősek (9,4 százalékkal nőttek, a teljes foglalkoztatottság megvalósult, a költségvetési bevételek lényegesen magasabbak a vártnál).

A helyreállítási alapról szóló tárgyalások haladtak, kiküldte a kormány a további javaslatait a megegyezés érdekében. Négy fontos területen elfogadták az Európai Bizottság álláspontját.

Első pont: A hazai kiírású közbeszerzések esetében is 15 százalék alá mérsékli az egyszereplős eljárásokat.

Második pont: Korrupciós ügyekben lesz bírósági jogorvoslat a jövőben.

Harmadik pont: A speciális, gyors jogalkotási lehetőségek számát a kormány csökkenti.

Negyedik pont: Magyarországnak az uniós források egy jelentős részét arra kell fordítania, hogy a lehető legnagyobb energiafüggetlenséget kiépítsük itthon.

A Belügyminisztérium összesen négyezer határvadászt fog felvenni a növekvő migrációs nyomás miatt.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a csütörtöki kormányinfón arról beszélt, hogy minden piaci idegesség ellenére a magyar gazdaság fundamentumai kifejezetten erősek. A legfrissebb ipari termelési adatok 9,4 százalékos erősödést mutatnak, a teljes foglalkoztatottság megvalósult, a költségvetési bevételek lényegesen magasabbak a vártnál.

– A kormány elkötelezett az idei és a jövő évi költségvetési hiánycél mellett. Az árfolyamot ma a gázár és az olajár mozgatja.

Az egésznek a kiváltó oka a háború és az erre adott válaszok. Egész Európa a szankciók hatásaitól szenved

– mondta a miniszter. Az exportvilágbajnok Németországban a külkereskedelmi mérleg negatív, amit kevesen gondoltak volna, hogy bekövetkezhet. Az infláció szempontjából Magyarország jobban áll, mint a térség átlaga, az árfolyam szempontjából kicsit rosszabbul.

Helyreállítási alap

Gulyás szólt arról is, hogy a helyreállítási alapról szóló tárgyalások haladtak, kiküldte a kormány a további javaslatait a megegyezés érdekében. Négy fontos területen elfogadtuk a bizottság álláspontját: nemzeti közbeszerzéseknél is 15 százalék alatt lesz az egyajánlatos közbeszerzések aránya, a bíróság dönthet korrupciós ügyek esetében a további lépésekről, ha az ügyészség lezárja azt, Magyarországnak az uniós források egy részét az energiafüggetlenség megvalósítására kell fordítania. A hitelként kapott uniós forrásokat az energiafüggetlenség elérésére kell fordítani – mondta a miniszter.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter három hete, múlt héten pedig Palkovics László technológiai és ipari miniszter is tárgyalt arról, hogy az uniós hitelt is megkaphassa majd hazánk.

Ennek érdekében a kormány felmérte, hogy milyen fejlesztésekre lesz szükség a hazai energiaiparban. A mátrai hőerőműnél az ötből két blokk működik, a másik hármat is beindítják, emellett három gázturbinás erőművet fognak építeni, Paks I. üzemidejének pedig a meghosszabbítását kezdeményezik, és növelik az itthoni gázkitermelést – tette hozzá. Mint mondta, az a cél, hogy a magyar költségvetés a továbbiakban is kiszámítható, megbízható legyen.

– Az EB javaslatai elfogadása után azt reméljük, hogy minél előbb megjöhet hazánkba az uniós pénz – mondta.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a hazai baloldali európai képviselők aktívan lobbiznak az államnak járó pénz megérkezése ellen, ezzel az országnak ártanak, nem a kormánynak.

Növekvő migrációs nyomás

– A kormány az illegális migrációról is tárgyalt tegnapi ülésén – árulta el Gulyás Gergely.

A tavalyi év első felében 47 ezer határsértőt fogtak el a déli határon, idén már 110 ezer migráns próbált átjutni. Ezzel párhuzamosan az elfogott embercsempészek száma is a duplájára nőtt – ismertette.

A keleti határon ezzel egy időben menekültválság van, itt is be kell vetni a katonaságot. A Belügyminisztérium emiatt összesen négyezer határvadászt fog felvenni, erről is döntött a kormány tegnap. A rendőrségen belül létrejövő speciális alakulat a katonaságot tehermentesíti, a felállítását a honvédelmi alapból finanszírozza a kormány

– tette hozzá Gulyás. A határvédő alakulatokkal kapcsolatban a miniszter kérdésre elmondta, fel kell készülni arra, hogy a migránsok erőszakosan próbálnak bejutni az országba. Hozzátette: a jogszabályokat is ehhez kell igazítani. Gulyás szerint azt is végig kell gondolni, hogy mit lehet tenni akkor, ha egy migráns fegyverrel átlő a határon. Többen is kérdezték a határvadászok létszámáról a minisztert. Gulyás Gergely azt mondta, hogy egyelőre úgy látják, hogy négyezer fő elég lehet a megnövekedett feladatok elvégzésére, de ha kell, tudnak még felvenni határvadászokat a jövőben. A határvadászok gyors kiképzést kapnak, a vezetőik jelenleg is rendőrök, akiket csak átképeznek.

A határvadászok bére a rendőrségi bértáblába fog betagozódni, érettségi nélkül is lehet jelentkezni erre a szolgálatra – derült ki a kormányinfón.

A forint árfolyamának eszköze

A forint-euró árfolyamot érintő kérdésre a miniszter úgy reagált, a jegybanknak vannak eszközei ennek befolyásolására.

Elmondta, hogy a magyar államadósság magasabb, mint a nem euróval fizető környező országokban, emiatt nagyobb a kitettségünk.

– Az extraprofitadót a kormány bevezette – jelentette ki Gulyás Gergely a Magyar Nemzet kérdésére.

– A baloldal mindig is a rezsicsökkentés ellen foglalt állást, Dávid Ferenc (DK) minapi nyilatkozata ennek a politikának az elvszerű folytatása – reagált a miniszter az ezt érintő kérdésre. A Gyurcsány-párti politikus arról beszélt, hogy az átlagkeresetből élőknek nincs szükségük a kormányzati segítségre.

A kormány legjobb eszköze a forint árfolyamának gyengülésére az, ha a gáz beszerzésének a biztonságát garantálja.

Emellett Magyarország energiafüggőségét mérsékelni kell – fejtette ki. Gulyás Gergely hangsúlyozta, semmilyen megszorítás nincs, de az igaz, hogy a kormány saját magán spórol.

Szentkirályi Alexandra bejelentette, lesz augusztus 20-án tűzijáték, valamint a hagyományosnak számító négynapos programsorozatot is megszervezik az ország húsz helyszínén.

Egyes önkormányzatok átadnák vízszolgáltató cégüket az államnak

Gulyás Gergely elmondta: a kormány nem tervez benyújtani olyan törvényjavaslatot, ami az önkormányzati vízszolgáltatók államosításáról szól. A vízhiány miatt azonban egyes önkormányzatok megkeresték a kormányt, hogy átadnák a vízszolgáltató cégüket. Erre az államnak fel kell készülnie.

Ha technikai megegyezés van, akkor is az a valószínű, hogy ősszel lehet megállapodás az Európai Bizottság és a magyar kormány között

– válaszolta az erre vonatkozó kérdésre Gulyás Gergely.

– Semmi szükség nincs korlátozásokra a koronavírus hazai esetszámainak emelkedése miatt – szögezte le egy másik kérdésre válaszolva a miniszter.

Gyöngyösi Márton és az Európai Néppárt

Gulyás Gergely kizártnak tartja, hogy az antiszemita kijelentéseket tevő Gyöngyösi Mártont bevenné a sorai közé az Európai Néppárt.

– Az elmúlt tíz évben megszokott fizetésemeléseket szeretné folytatni a kormány, jelenleg még az is kétséges, hogy ez lehetséges lesz – jelezte a Népszava kérdésére Gulyás Gergely.

A magyar állam nem kíván kihátrálni a megkötött megállapodásból

– jelezte az orvosbéremelésekről szóló kérdésre válaszul Gulyás Gergely. A miniszter hozzátette, ahhoz, hogy 2023. január elsejétől az ígért orvosbéremelést végre tudják hajtani, kellenek az uniós források is. Ukrajna felől egyelőre illegális migránsok nem próbálnak bejönni az országba – jelezte Gulyás Gergely.

– Az extraprofitadóval érintettek nagy többsége nem tudja átterhelni a vásárlókra a pluszterhet – válaszolta a TV2 egyik kérdésére a miniszter. Az energiatakarékosság fontos, hosszú távon pedig nagy versenyelőny, Gulyás Gergely azt javasolja, tekintsünk a főváros kezdeményezésére ilyen szemüveggel.

– Egyelőre nem született döntés arról, hogy Kijevbe utazik-e Orbán Viktor – mondta a kormányinfó végén a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Borítóképünkön Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy korábbi sajtótájékoztatóján, 2022. június 17-én /

MTI / Soós Lajos