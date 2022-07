Felhévizy Félix a balatoni pihenése után visszatért a fővárosba. Az már önmagában borzasztó dolog, amikor véget ér a szabadság, véget ér a pihenés, és újból munkába kell állni. Az azonban jelentősen ront az önmagában is tragikus helyzeten, ha történetesen Budapestre kell visszatérni a nyaralásból – írja a Magyar Nemzet.

A hírlapíró egész életét itt töltötte, úgyhogy ezer szállal kötődik minden kis utcához, térhez Budapesten, de sajnos azóta, amióta Karácsony Gergelynek hívják a főpolgármestert, minden kötődése ellenére elpártolt a fővárostól. Közlekedési káosz, állandósuló dugók, őrültebbnél őrültebb ötletek a méhlegelőktől, a kifüggesztett LMBTQ-zászlón át egészen az átgondolatlanul meghúzott kerékpársávokig. A mára szinte állandósuló szemétproblémáról ne is beszéljünk. Szegény Reinfrank néni nem győzi a ház előtti területet rendbe rakni, pedig az már nem az ő feladata lenne.

Egy szó mint száz, Karácsony Gergely nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Illetve elnézést, a baloldali, liberális szavazók reményeit, ugyanis mi, jobboldali szavazók pontosan tudtuk, hogy mit várhatunk ettől a magas, vékony embertől. Budapest maradt a baloldal utolsó bástyája, hiszen itt ők adják majdnem az összes kerületi polgármestert és természetesen magát a főpolgármestert is.

Az áprilisi választás azonban már megmutatta, hogy ez az utolsó bástya azért nem olyan erős, mint ahogy azt a baloldali ellenzék gondolja. Több fővárosi körzetben is csak nagyon szoros versenyben maradt alul a kormánypárti jelölt, ami jelez már valami elmozdulást. Az utóbbi hetekben pedig egyre több kerületből érkeznek a baloldal számára vészjósló hangok: marakodásról, veszekedésről, egyet nem értésről. Ennek ellenére a baloldal még mindig úgy gondolja, hogy a főváros az övék. Karácsony Gergely is ebben a tévhitben ringatta magát egészen eddig a hétig, amikor is napvilágot látott a Századvég legfrissebb kutatása, mely szerint a fővárosiak kétharmada leváltaná posztjáról a főpolgármestert.

A felmérésből kiderül, hogy a budapestiek kevesebb mint egyharmada (31 százaléka) támogatná Karácsony Gergelyt egy most vasárnap esedékes önkormányzati választáson, míg 66 százalékuk egy új főpolgármestert látna szívesen a főváros élén.

Ez azért nem semmi, pestiesen szólva.

Ráadásul a kutatás fehéren-feketén kimondja, hogy a megkérdezettek 62 százaléka úgy látja, ma Budapesten inkább rossz irányba mennek a dolgok. A válaszadók hatvan százaléka elégedetlen Karácsony Gergely főpolgármesteri tevékenységével, tehát a megkérdezettek jelentős többsége változást szeretne a főváros vezetésében. A főpolgármesterből való választói kiábrándulás hátterében egyebek mellett a – nem megfelelően összehangolt felújítások következtében állandósult – közlekedési káosz, a főváros köztisztasági állapotának látványos romlása, valamint a budapesti közszolgáltatások színvonalának esése állhat, mely problémák érezhetően nehezítik a fővárosi polgárok mindennapjait – olvasható a Századvég elemzésében. Bizony ez így van, nincs mit szépíteni rajta. Karácsony Gergely eddigi főpolgármesteri ténykedésével elérte, hogy sikerült élete legnagyobb pofonjába beleszaladnia, hiszen úgy gondolta, hogy a baloldal olyan erős a fővárosban, hogy még az ő hatalmas és sorozatos hibáit is elbírja. De mostanra kiderült, hogy nagy tévedés volt ebben bíznia, mára már a baloldali szavazók jelentős része is elpártolt tőle. Az pedig már csak hab a tortán, illetve Karácsony remek ítélőképességére vall, hogy a hírek szerint a Városházán folytatja pályafutását Simon András egykori televíziós műsorvezető, a választáson csúnyán megbukott Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt kommunikációs főnöke.

– Én nem tudom, de az álmoskönyvek szerint nem túl jó dolog egy bukott kommunikációs vezetővel erősíteni egy olyan helyzetben, amikor a mérések szerint is ilyen jelentős mértékű a népszerűségvesztés – gondolta magában Felhévizy, és szomorúan bepakolta a táskájába. a jegyzeteit, mert holnaptól bizony ismét a szerkesztőségben van jelenése.

