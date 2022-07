Sikertörténet 1 órája

Így néz ki a magyar rezsicsökkentés

A sikeres rezsicsökkentési programot 2014-ben vezette be a kormány. A program nagyban hozzájárul a magyarok jólétéhez és az ország fejlődéséhez. A szomszédban zajló háború és az elszabaduló energiaárak miatt májusban létrejött a rezsivédelmi alap, majd július közepén energia-vészhelyzetet hirdetett a kormány. A vészhelyzet kihirdetése során a kormány egy hét pontból álló intézkedési tervet fogadott el annak érdekében, hogy továbbra is biztosított legyen a rezsicsökkentés a magyar lakosság számára. Míg Európában hatalmas káosz van és a lakosságnak egyre nagyobb terhet jelent a rezsi fizetése, addig a magyar családokat továbbra is megvédi a rezsicsökkentés.

A magyar emberek már 8 éve élvezhetik a rezsicsökkentés előnyeit. A bevezetett intézkedés elsődleges célja az volt, hogy a lakosság pénzt takarítson meg azután, hogy a Gyurcsány-kormány alatt elszabadultak az energiaárak és gyakorlatilag kifosztották az embereket – írja az Origo. Az Orbán-kormány által kialakított program védi a háztartásokat és ezáltal a lakosság nincs kiszolgáltatva a szolgáltatók kénye-kedvének. Az elhibázott szankciós politika és a brüsszeli intézkedések miatt meredeken megemelkedett energiaárak miatt számos ország fontolgatja a magyarhoz hasonló hatósági ár bevezetését. A háború miatt elszabaduló infláció és energiaárak miatt a kormány július 13-án energia-vészhelyzetet hirdetett. A kormány intézkedés csomagjának és a május 25-én létrehozott rezsivédelmi alapnak köszönhetően a rezsicsökkentés továbbra is biztosított a magyar lakosság számára. Minden olyan állítás, amely azt sugallja, hogy az országban bárkinek a teljes piaci árú rezsit kellene megfizetni, hazugság. Továbbra is mindenkinek biztosított a rezsicsökkentés az átlagfogyasztás szintjéig A kabinet döntésének értelmében a rezsicsökkentés az átlagfogyasztás szintjéig teljes mértékben, száz százalékig biztosított. Nemcsak azoknak, akik átlagos mértékben fogyasztanak, hanem mindenkinek, az átlag szintjéig. Ez azt jelenti, hogy az átlagfogyasztó háztartás továbbra a rezsicsökkentett áron kapja a villamos energiát és a gázat. Tehát az átlagfogyasztók számára minden marad a régiben, nem változik semmi sem. Akik az átlagnál többet fogyasztanak, azok ugyan már nem a régi áron kapják, de még mindig kedvezményesen. Ezt kell tudni a rezsicsökkentés új szabályairól Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos július 21-én rendkívüli bejelentést tett Tusnádfürdőn, a Bálványosi Szabadegyetemről a rezsicsökkentés új szabályaival kapcsolatban. Németh Szilárd itt közölte, hogy az átlagfogyasztásig mindenkinek a rezsicsökkentett árat kell majd fizetnie ezentúl is. Megnevezte az átlagfogyasztás szintjét is, ami 1729 m3/év a gáz esetében, a villanyenergia esetében 2523 kWh/év. Ez azt jelenti, hogy a gáz esetében a limit 144 köbméter/hónap, míg az áram esetében a limit 210 kWh havonkénti fogyasztásnak felel meg. A kormánybiztos hozzátette, hogy bevezettek egy új tarifát, a lakossági piaci árat, amely jóval kisebb mint a versenypiaci ár: a rezsicsökkentett ár 36 Ft/kWh az áram esetében, a lakossági piaci ár 70,1 Ft/kWh. A földgáz esetében a rezsicsökkentett ár az átlagfogyasztásig 102 Ft/m3, afölött pedig 747 Ft/m3. Németh Szilárd bejelentésében hangsúlyozta, hogy a versenypiaci ár a villany esetében 268,9 Ft/kWh, a földgáz esetében pedig 1020 forint köbméterenként. Vagyis ennél még az átlagot meghaladó mennyiségért is jelentősen kevesebbet kell fizetni. Németh Szilárd azt is elmondta, hogy megmarad a gázfogyasztásnál a nagycsaládos kedvezmény, és egy új kedvezményt is bevezetnek az egy gázmérővel rendelkező társasházak számára. Az 1729 köbméteres átlagfogyasztás egy háromgyermekes családnál 600 köbméterrel emelkedik és minden egyes gyermek után még 300 köbméterrel nő. Az éjszakai áramnál a kedvezményes határig 23,1 Ft, a lakossági piaci ár pedig 62,9 Ft/kWh, de a hőszivattyúval rendelkező háztartásokról ez a rendelet nem szól, náluk az eredetileg meghatározott korlátlan fogyasztásig fennáll a hőszivattyú működtetésének a tarifája. A kormány által bevezetett lakossági piaci ár a valódi piaci árhoz képest a villany esetében 74 százalékkal, a gáz esetében pedig 27 százalékkal kevesebb. Tehát a kormány intézkedésének köszönhetően a limit felett fogyasztók is a világpiaci ár töredékét kell fizetniük a határ túllépése esetén, hiszen az átlagfogyasztásig számukra is marad a teljes kedvezmény. A rezsicsökkentéssel rengeteget spórolnak a magyar háztartások. A teljes cikk ITT olvasható. Borítókép: Illusztrációfotó / Délmagyarország / Karnok Csaba

