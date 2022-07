Gyöngyösi Márton mosdatásába kezdett a balliberális sajtó, miután a Jobbik európai parlamenti képviselőjét választották egy hete a párt elnökévé. Ez azért is figyelemre méltó fordulat, mert

a jobbikos politikusok közül talán Gyöngyösihez köthető a legvaskosabb, legvadabbul gyűlölködő antiszemita kijelentés, pedig a párt szélsőjobboldali éveiben a prominenseik napi szinten engedtek meg maguknak zsidóellenes, rasszista kiszólásokat.

A Gyöngyösit a pártelnöki vízióiról kérdezgető HVG csak az interjú végén, mintegy mellékesen hozta szóba a zsidók listázását sürgető javaslatát, amely súlyos felháborodást és tiltakozáshullámot váltott ki 2012-ben, s amelyet akkor még az ellenzék és a baráti sajtójuk is nácinak nevezett.

Levegőben maradó válasz

Arra kérdésre, hogy elintézhetők az ominózus mondatai azzal, hogy ma már máshogy gondolja, Gyöngyösi azt felelte: „erről már százszor nyilatkozott”, és hogy a „szégyellnivaló dolog” miatt korábban elnézést kért és „megkövetett” mindenkit, akit megsértett. Ugyanakkor azt is állította, hogy csak „rásütötték az antiszemitizmus bélyegét”, amiről szavai szerint az elmúlt tíz évben bebizonyította, hogy nem igaz. Bár Gyöngyösi egyetlen példát sem említett arra, hogy mivel bizonyított, a HVG nem kérdezett vissza, s a levegőben lógva hagyta az interjút záró, hiányos választ.

Már csak ezért is érdemes felidézni az esetet. 2012-ben Gyöngyösi a Jobbik parlamenti képviselőjeként a zsidó emberek listázására szólított fel.

Itt lenne az ideje annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Úgy gondolom, hogy adósai egy ilyen felméréssel Magyarországnak

– fogalmazott akkor a jobbikos honatya. Az erősen antiszemita felszólalást a kormányoldal és az ellenzék egyhangúlag elítélte, s mindkét politikai tábor képviselői beszédet mondtak a Tömegtüntetés a nácizmus ellen elnevezésű demonstráción. Bajnai Gordon egykori szocialista miniszterelnök az eseményen úgy fogalmazott, hogy „a nácikkal szemben mindenkivel össze kell fogni, de még a hatalomért sem szabad összefogni a nácikkal”, Mesterházy Attila, az MSZP korábbi elnöke pedig színtiszta fasiszta beszédnek nevezte a jobbikos képviselő szavait.

Gyurcsány betiltotta volna

A legmarkánsabban Gyurcsány Ferenc bírálta Gyöngyösit, és a Jobbik betiltását szorgalmazta.

Ez az újnáci fiúcska az emberből állativá lett mocsok képviselője. Pártjával együtt. Nem azért kell betiltani őket, mert amit tesznek és képviselnek az a párizsi békeszerződés nyílt megsértése, hanem azért, mert ők a halál képviselői az élet helyett. A halálnak nem kell alkotmányos védelmet nyújtani. Éppen ellenkezőleg. Alkotmányosan kell útját állni az emberi méltóság, a szabadság, az élet gyilkosainak

– fogalmazott akkor Gyurcsány egy Facebook-bejegyzésben. Ehhez képest immár ez az „újnáci fiúcska” vezeti az idei választáson Gyurcsány egyik legfontosabb szövetségesévé előlépő Jobbikot.

Néhány éve a Népszava cikkezett arról, hogy „Gyöngyösi lehet a baljós kapocs” a Jobbik, valamint a bőnyi rendőrgyilkosságot elkövető Győrkös István-féle náci Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) nevű szervezet között, amely egy Hídfő.net nevű szélsőjobboldali portált is létrehozott. A lap egy olyan fotót közölt, amelyen Gyöngyösi egy Sz. Gábor nevű férfival tárgyalt egy kávéházban, aki a Népszava szerint a nemzetiszocialista-hungarista-antiszemita, fegyveres kiképzéseket is tartó új mozgalmak egyik fontos személyisége.

Bár a Jobbik néppártosodásnak titulált balratolódása óta a párt politikusai nyilvánosan nem hangoztatnak szélsőjobboldali eszméket, rendszeresen kerülnek nyilvánosságra olyan bizonyítékok, amelyek azt mutatják, hogy valójában nem változott gyökeresen a Jobbik világnézeti alapállása. Néhány hónapja például egy olyan fotó került elő, amelyen Z. Kárpát Dániel, a Jobbik jelenlegi alelnöke náci karlendítést végzett.

Míg a magyar baloldal mentegetni és magyarázni próbálta a félreérthetetlen gesztust, addig az amerikai sajtó felfigyelt a náci tisztelgésre, és a Jewish Voice nevű zsidó lap a Jobbikban továbbra is lappangó neonáci szemléletről értékezett.

Tavaly ősszel Ózd jelenlegi és korábbi jobbikos alpolgármestereiről jelentek meg olyan képek, amelyen Farkas Péter és Fidrus Péter karlendítéssel pózoltak a holokausztot felidéző német felirat előtt egy lengyelországi múzeumban. Fidrus az ujjával még Adolf Hitler hírhedt bajszát is imitálta.

Tele van még a szekrény?

A 2022-es országgyűlési képviselő-választás előtti kampányban több csontváz is kihullott a szekrényből a Jobbik háza táján. A párt Tóth Pétert tervezte indítani Szegeden, ám miután a közbeszéd tárgyává váltak a jelölt zsidóellenes kiszólásai, a Jobbik kénytelen volt őt visszaléptetni. Korábban Tóth a saját közösségi oldalán egyebek mellett nyilvánosan követelt fajvédelmet, „bibsizett”, és a görög neonáci Arany Hajnal pártot dicsőítette. Egy újságcikkre reagálva, amely a zsidóságot állította be a világ problémájának, Tóth arról értekezett, hogy „már 1920-ban is látták a problémát”. A jobbikos politikus a melegekről is gyűlölködő és gyalázkodó kijelentéseket tett korábban, 2013-ban a Pride felvonulás kapcsán: „A végsőkig harcolunk a liberális söpredék és a genetikai hulladékok ellen.”

A 2020-es szerencsi időközi választáson az egész szivárványkoalíció egy antiszemita, rasszista jelölt mögé állt be, ám a zsidókat tetűcsúszdának nevező, a Budapestet pedig Judapestnek tituláló Bíró László végül nem nyert mandátumot. Az elmúlt években a szkinhedmúltú egykori Jobbik-elnök, Sneider Tamás feleségéről is került elő karlendítős kép, Szávay István pedig még jobbikos honatyaként dicsekedett azzal egy hangfelvételen, hogy orrba vert egy zsidó nőt.

Borítókép: Gyöngyösi Márton (MTI/Koszticsák Szilárd)