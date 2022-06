A Magyar Sportújságírók Szövetsége elnökségének döntése értelmében szövetségünk csatlakozik a Magyar Nemzeti Médiaszövetség felhívásához, és követeljük, hogy Vicsek Ferenc távozzon a közéletből. Az ismert televíziós újságíró védhetetlen megnyilvánulását, miszerint »az MLSZ rasszista fiatalokkal töltötte meg a Puskás Arénát«, elítéljük és nem fogadjuk el, hogy valaki, főleg a MÚOSZ alelnöke, minden alap és következmények nélkül megbélyegezze sporteseményre járó és ott ennek megfelelően viselkedő magyar gyerekek tízezreit

– írta Facebook-bejegyzésében a Magyar Sportújságírók Szövetsége.

Mint ismert, Vicsek Ferenc a szombati magyar–angol labdarúgó-mérkőzéssel kapcsolatban – az azóta már törölt Facebook-bejegyzésében – úgy fogalmazott: „Az MLSZ túljárt a FIFA eszén, rasszista fiatalkorúakkal töltötte meg a Puskás Arénát, ha már a rasszista felnőtteket kitiltották.”

Védhetetlen nyilatkozat

„A Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) megdöbbenve értesült Vicsek Ferenc korábbi televíziós műsorvezető-szerkesztő, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége alelnöke szélsőséges, alpári megnyilvánulásáról, amelyre a közösségi médiafelületén ragadtatta magát” – írta szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében az MNMSZ. A szövetség szerint Vicsek Ferenc rasszistának bélyegzett olyan magyar iskolásokat és ifjú sportolókat, akiknek a többsége valószínűleg nem is ismeri ezt a szót, sem a jelentését. Kifejtették, ha próbálnak is együttérezni a magyar győzelem okozta gyászban Vicsek Ferenccel, „példátlan és minősíthetetlen kirohanása a magyar gyerekek, mindannyiunk gyermekei, unokái, testvérei, unokatestvérei ellen védhetetlen, amire a legfőbb bizonyíték, hogy azóta ő maga is törölte a posztot, tehát már ő is elhatárolódik saját, elfogadhatatlan szavaitól. Ez azonban nem elég. Aki ilyet tesz, az távozzon a közéletből, a médiából és a baloldali MÚOSZ-ból is, ha lehet, azonnal” – követelte az MNMSZ.

Bocsánatot kért a kirohanásért

Bocsánat! Hibáztam. Lehagytam az idézőjelet a rasszista szónál, de soha nem is gondoltam, hogy gyerek lehet rasszista. Arra utaltam, hogy valakik felhasználják a gyerekeket a saját játszmájukhoz a Puskás Arénában

– így magyarázta rövid Facebook-bejegyzésében a magyar–angol labdarúgó-mérkőzésen részt vevő gyermekek elleni kirohanását Vicsek Ferenc. A Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) alelnöke ugyanakkor azzal védekezett, hogy amint érzékelte, hogy hibázott, levette a posztot, ekkor viszont – állítja Vicsek – talán a Mandiner, visszaélve a nevével és a képmásával, a szövegösszefüggésből kiragadott mondatrésszel egy hamis posztot állított elő. – Vagyis hiába vontam vissza a hibás posztot. Ez ellen a kampány ellen védtelen vagyok – fogalmazott a korábbi televíziós műsorvezető-szerkesztő, majd ismételten elnézést kért a történtekért.

Az eset kapcsán a Magyar Nemzet megkereste a MÚOSZ elnökét is, aki szintén elismerte, hogy Vicsek Ferenc hibázott a rasszista jelző használatával. Kocsi Ilona ugyanakkor kiemelte: kollégájuk belátta a hibáját, a posztot azonnal levette az internetről, és bocsánatot kért, s ezzel a történet itt véget ér.

A szövetség elnöke továbbá úgy véli, hogy Magyarországnak vendéglátóként, de ellenfélként is tiszteletben kell tartani az angol válogatott cselekedetét, hogy térdeléssel tiltakozott a rasszizmus ellen.

A kifütyülés elfogadhatatlan, intoleráns magatartás. Sajnálatos, ha ez felnőtt szurkolóknál előfordul, de a gyerekeknél kifejezetten szomorú. Az ellenfél tisztelete a sportszerűség egyik alapelve. A tolerancia, a másság elfogadása – és ez vonatkozik a szokásokra is – a versenyekhez is hozzátartozik

– rögzítette Kocsi Ilona. – Persze ha a gyerekek nem így viselkednek, az nem az ő hibájuk, hanem azon felnőtteké, akik ebbe a sportszerűtlen, intoleráns megnyilvánulásba belevitték őket – fűzte hozzá.

Borítókép: Vicsek Ferenc (Forrás: Facebook)